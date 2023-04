Una visita al líder con el ataque plagado de bajas

La carrera por la salvación en el Grupo I de Primera Federación lleva hoy al Pontevedra a enfrentarse a uno de los retos más mayúsculos de su temporada: visitar a todo un líder como el Alcorcón, el equipo que menos goles ha encajado de la liga, y con las ausencias en ataque de los dos delanteros puros del equipo, Charles, por sanción, y Rufo, con problemas físicos.

Un desafío enorme que se suma a la única dinámica pendiente del cuadro granate, la de conseguir sumar con regularidad fuera de sus dominios, que todavía no se ha logrado desde la llegada de Juan Antonio Señor al banquillo de Pasarón.

En ese sentido, el técnico madrileño aseguró tras la última sesión de entrenamientos antes del partido que el once inicial del Pontevedra se lanzará a por el partido con algunas variaciones en su planteamiento.

“Obviamente es un contratiempo importante para un entrenador, para una dinámica y para un equipo que está acostumbrado a jugar al menos con un nueve puro. Estamos probando diferentes maneras de afrontar este partido con las mismas posibilidades de llegar a la portería contraria, buscando el equilibrio pero sí que nos trastoca muchísimo”, afirmó en la previa del partido.

Además de quedarse sin sus arietes, la escuadra lerezana está corta de efectivos en otras zonas del campo, ya que tampoco podrá contar con uno de sus hombres clave en la sala de máquinas, Yelko Pino, ni con el tercer portero, el búlgaro Nikolov, por una luxación en un dedo de la mano. Estará en su lugar el meta del filial Manu Vizoso, que actuará como suplente de Cortés al cumplir Cacharrón el segundo de sus tres partidos de sanción.

No obstante, Señor tiene claro que, a pesar de las ausencias, la entrega de sus jugadores es innegociable en esa ruta hacia seguir sumando puntos de cara a la permanencia.

“Lo que tengo claro es que el equipo va a competir muy duro y muy bien y no por no tener un nueve puro a nuestra disposición salvo Casais, no por eso tenemos que ser un equipo que simplemente se defienda. Tiene que ser un equipo que vaya a por la victoria, con nuestras armas, que son diferentes a las de otros días, pero que vaya a por la victoria”, detalló.

En esa línea, el Pontevedra buscará aprovecharse de la presión a la que está sometido el Alcorcón (58 puntos) en la tabla clasificatoria para comprimir todavía más la lucha por la permanencia, ya que tras dos empates ante Ceuta y Algeciras, los madrileños tienen muy cerca a perseguidores como el Castilla, un Racing de Ferrol en clara progresión, además del Deportivo y el Celta B.