El Pontevedra buscará resarcirse ante un Córdoba necesitado de puntos

Tras el varapalo sufrido en casa del Rayo Majadahonda, el Pontevedra se lanzará a por todas ante su público para hacer sangre ante un equipo como el Córdoba, descolgado recientemente de la pelea por el ascenso, en plena misión granate por obtener la permanencia.

En la sesión previa al encuentro, el entrenador del conjunto lerezano, Juan Antonio Señor, manifestó su satisfacción con la actuación de sus jugadores ante el Rayo Majadahonda, pese a salir de vacío del Cerro del Espino.

“Hechos polvo en el viaje de regreso. Cuesta el lunes entrenar después de repasar mentalmente todos el trabajo que hizo el grupo. Cuesta digerirlo. Salí satisfecho no, lo siguiente. Con una disposición diferente, una predisposición absoluta, un compromiso total y donde dos jugadas puntuales, que una fue un golazo y otra un desajuste con una falta anterior, es lo que nos llevó a no traer los tres puntos tras un gran esfuerzo. Han vuelto a ilusionarse. Creen más que nunca en ellos. Lo que yo les puedo decir es alentar a que ese es el camino”, valoró el técnico madrileño, que también opinó sobre la ausencia de Pablo Cacharrón durante al menos tres semanas por sanción.

“Por cómo se produce, la baja de Cacharrón duele un poco. Es conocedor y ha hablado a los compañeros, salió de él decir que había perdido un poco los nervios. Los compañeros lo han aceptado porque le puede ocurrir a cualquiera pero tenemos que medir eso porque fueron dos o tres minutos que jugamos con uno menos. Sería fantástico poder competir con once en el quinto partido”, explicó, destacando que la racha que lleva el equipo en cuanto a expulsiones desde su llegada no se debe a ninguna directriz desde el banquillo a la hora de exigir intensidad, sino que es fruto de las circunstancias del juego. No obstante, Señor no quiso adelantar si será Cortés o Nikolov quien ocupe el puesto de Cacharrón ante el Córdoba.

Con respecto al equipo andaluz, que llega a Pasarón tras tres empates en las últimas tres jornadas, el técnico no duda de las capacidades del rival para decantar el partido, pero siguió haciendo referencia a la actuación y rendimiento de su propio equipo como principal factor a la hora de pelear por la victoria.

“Es un equipazo. Tenga una dinámica mala o buena como al principio. El planteamiento es que hay dos equipos necesitados absolutamente de una victoria. Nosotros vamos a competir a tope”, explicó.