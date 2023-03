“Nos quedan nueve finales por jugar”

La sanción de tres partidos a Pablo Cacharrón ha despejado el camino hacia la portería granate para Álvaro Cortés (Madrid, 1998), que asumirá la titularidad en este punto clave de la temporada, con la salvación del Pontevedra por decidirse. El meta del conjunto lerezano comparte con FARO varios detalles de su segunda temporada en el cuadro que ahora entrena Juan Antonio Señor, en un año en el que empezó como titular por la lesión del meta lucense.

–¿Qué supone para usted esta oportunidad de regresar al once inicial?

–Al final, nuestro puesto es así y estamos dispuestos a que pasen cosas de estas. Obviamente, llevo mucho sin jugar pero llevo en esto desde los cuatro años. Hay que intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda.

–Este año, como segundo portero, ha resuelto con solvencia sus actuaciones. ¿Eso le da confianza para jugar bien el domingo?

–Claro. Más que partidos, hay un trabajo que no se ve, que es todos los días ir a entrenar, competir entre nosotros, estar al pie del cañón. Me encuentro bien, estoy a gusto y no hay problemas.

–¿Qué le ha podido transmitir Señor al respecto del cambio en la portería?

–Pues sinceramente, no han hablado conmigo [risas]. Soy un chico muy tranquilo, muy calmado. Es parte del fútbol, convivimos con esto y ya está.

–El Córdoba es uno de los equipos temibles de la categoría. ¿Qué se pueden esperar de la propuesta del rival el domingo en Pasarón?

–Ellos han hecho las cosas bien, por eso están ahí arriba. Claro que es un buen equipo, pero no es invencible ni nada del otro mundo. Tenemos que proponer nuestra idea, intentar ser superiores y llevarnos el partido. Jugar en Pasarón con nuestra gente y nuestro estadio nos da un plus. Va a ser un partido complicado porque es una liga exigente pero ha quedado demostrado que ningún equipo es invencible.

–Después de las dos victorias seguidas y el tropezón del pasado fin de semana, ¿cómo ves al equipo?

–Lo que está claro es que quedan nueve finales y más allá de pensar en que terminen y ver dónde estamos, lo importante es centrarnos ahora mismo en el Córdoba, después en el Alcorcón e ir ganando los máximos partidos posibles, porque hay una cosa clara: la clasificación está muy apretada, si pierdes dos partidos te metes abajo y si los ganas asomas la cabeza. Lo más importante, sin obsesionarnos, es salir cada domingo a intentar ganar el partido y sacar todo lo que podamos en estos nueve últimos.