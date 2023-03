El entrenador del Pontevedra no podía ocultar su estado de ánimo al término del encuentro, después de perder los tres puntos en los últimos minutos con el tanto cortesía de David Rodríguez. “Estamos absolutamente abatidos. Pero te puedo decir que estoy satisfecho de haber tenido casi 70 minutos el partido donde queríamos. Muy incómodo el rival y no todo lo precisos que nos hubiera gustado. El rival tiene sus poderes y se nos ha escapado ese control que teníamos, no solo en medio campo, sino incomodar al rival y hacer el fútbol que queríamos. Han aprovechado sus oportunidades y llegadas mejor que nosotros”, indicó el técnico madrileño, que no podía hacer más que empatizar con su plantilla tras la derrota.

“Lógicamente, no sirve. Entiendo el grado de frustración de mis jugadores. No puedo decirles nada más que que han hecho un excelente trabajo. Nos ha faltado fe y ser ese equipo que termina de creer. Hemos estado vivos hasta el final pese a que hemos recibido un gol fuera del área en una jugada esporádica”, valoró Señor, que se abstuvo de entrar a ponderar la decisión arbitral de seguir jugando en la acción del último gol. “No permito quejas. Es mi código como entrenador. Respetando al colectivo arbitral, no lo sé, el entrenador amigo, Alfredo, pues he dicho que a veces no los entiendo. Hay cosas que a mí se me escapan. Lógicamente lo respeto. Dos veces que hemos venido aquí a Madrid hemos sufrido dos expulsiones, un penalti. Lo dejas ahí. Tenemos que estar más finos de cara a la portería, hacer el fútbol que estamos haciendo y percutir en ataque. Afinar con nuestra finalización, que es lo que nos queda”, argumentó. Al ser insistido sobre el tema, Señor no quiso hacer más valoraciones. “Oigo de todo pero cuando estoy en el vestuario no permito quejas. Ya analizaremos. Se vive lo que se vive, una frustración importante. Es el momento de calmar, poner las cosas en su sitio. Ahora no es el momento y no es la excusa para nuestra derrota hoy”, añadió el entrenador del cuadro lerezano. Con respecto a la expulsión de Cacharrón en los minutos finales, Señor no quiso entrar en detalle. “Me puede condicionar lo mismo que los apercibidos. Ellos saben mi mensaje. Si hace falta una tarjeta necesaria, hay que hacerla, porque lo que había que hacer era ganar este partido. No cambia para nada todo lo que digo y el mensaje que les transmití”, explicó.