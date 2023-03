Nueva oportunidad para el Pontevedra para seguir aferrándose a sus últimas opciones de permanencia en Primera Federación. El conjunto granate recibe esta tarde, en jornada adelantada y horario poco habitual (las 16.00 horas), al Linares Deportivo, actualmente séptimo clasificado a pesar de haber encadenado cuatro jornadas seguidas sin ganar (tres derrotas y un empate). Aunque la distancia en la clasificación es considerable (los granates son colistas con 25 puntos, 14 menos que los jieneneses), el cuadro lerezano tratará de profundizar en el mal mometo de su rival y aprovechar el factor campo, al ser el segundo de los dos encuentros que disputará de forma consecutiva en Pasarón, después de la victoria del pasado sábado contra el Algeciras (1-0).

El técnico, Juan Señor, tiene claro que, dada la situación actual del Pontevedra, “somos un equipo al que lo único que le vale es la victoria y tenemos que jugar con lo nuestro, sabiendo quién es el contrario, qué perfiles presenta y qué matices, pero sobre todo con lo nuestro”, insistiendo en varias ocasiones en que “tenemos nuestras armas”.

Sobre el Linares, el entrenador granate comentó que “querrá iniciar su camino a ver si puede conseguir el play off y querrá romper su dinámica”. Señor considera que “es un rival complicado”, pero puntualizó que “no vamos a entrar en ese grado de ansiedad que produce dónde estás en el momento en el que juegas, ni quitar ni añadir importancia al rival que tenemos, pero se ve que es un equipo bien trabajado, que tiene unos mecanismos que enlazan bien y unos elementos del medio campo para arriba que son muy veloces y te pueden sorprender”.

La situación en la enfermería del Pontevedra también ha mejorado considerablemente, pero el técnico no ha querido dar pistas sobre su convocatoria para este compromiso liguero, señalando simplemente que “voy a contar con todos aquellos que me pueden aportar algo a este partido. No voy a particularizar con nombres”. Sin embargo, la victoria del pasado sábado invita a pensar que Señor presentará un once inicial si no igual, muy parecido al de hace siete días.

Inevitablemente, el entrenador se refirió a la polémica de la semana, el regreso de Libasse Guèye al equipo después de casi tres meses de ausencia injustificada, tras la imposición de una sanción económica y un expediente disciplinario por parte del club. De momento, el senegalés no entrará en la convocatoria porque “no tiene la dinámica de grupo. La semana que viene nos plantearemos que entre en la dinámica con las últimas pruebas médicas necesarias para ver en qué condiciones está”, explicó el técnico, que añadió que “a mí, particularmente, me gustaría dar una normalidad absoluta a una cuestión tan atípica y a una semana tan atípica, en la que tendríamos que estar celebrando la primera victoria de este nuevo míster”.

En este sentido, Juan Señor insistió en la necesidad de “que todo sean sensaciones positivas y que sumen, y que la cabeza esté puesta en el rival para hacer un buen partido con el resultado que buscamos”.