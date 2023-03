El caso Guèye va camino de llegar a su fin. Después de más de dos meses de incógnitas, el futbolista senegalés ha vuelto a Pontevedra y ha pedido perdón y su reincorporación al equipo. De momento, la única decisión que ha tomado el club es imponerle una sanción económica que el jugador ha aceptado, aunque ninguna de las partes ha querido desvelar a cuánto asciende, y la apertura de un expediente disciplinario. Esta semana será clave, con dos momentos decisivos: el regreso de Guèye al vestuario, previsto para hoy, donde deberá enfrentarse a sus compañeros, que entiende que estén enfadados por su espantada, y una nueva jornada de negociación entre la entidad y el representante del futbolista, prevista para el jueves, en la que se espera tomar una decisión definitiva sobre su continuidad en el grupo.

“El jugador hablará con el vestuario en una reunión privada con el cuerpo técnico y los capitanes. Tendrá que hablar Libasse y tendrán que hablar los jugadores, lo que se dirima de ahí habrá que preguntárselo a ambas partes”, apuntó el director general del Pontevedra, Marcos del Río, dejando entrever que el club también tendrá en cuenta la opinión del vestuario a la hora de tomar una decisión. “Ambas partes negociarán, el jugador tiene su ficha y mañana (por hoy) se tiene que reincorporar a los entrenamientos. El jueves se resolverá el expediente para cerrarlo en un sentido u otro, siempre velando por los intereses del club”, añadió del Río, que acompañó a Guèye en la rueda de prensa que ofreció ayer para dar explicaciones pero, sobre todo, para pedir disculpas.

Con respecto a los motivos que le llevaron a no volver tras las vacaciones de Navidad, el extremo expuso que no se vio con opciones de contar con minutos. “Quería jugar o ser transferido a otro equipo en enero porque el entrenador no quería que jugase”, señaló el futbolista, que aseguró haber hablado sobre esto con la presidenta granate, Lupe Murillo.

También aseguró que antes del partido de Copa del Rey contra el Tenerife había pedido al Pontevedra que lo dejase salir porque quería contar con más minutos. Marcos del Río quiso puntualizar que “el club no recibe aviso del jugador de que no tiene intención de volver. En enero nos encontramos con el hecho, pero no antes”, pero sí reconoció que conocían el descontento del jugador.

“Deseo quedarme en el Pontevedra”, asegura ahora el senegalés,que añade que la presidenta y su agente están en negociaciones y todavía no hay un acuerdo concreto, pero que a él le gustaría “quedarse aquí y volver a jugar”. De hecho, señaló la situación actual del Pontevedra, peleando por la permanencia en la categoría: “Voy a hacer todo lo posible para ayudar a que el equipo salga de esta situación”, tradujo la intérprete que también le acompañó en su comparecencia.

Libasse Guèye se mostró arrepentido por su comportamiento de las últimas semanas y comentó que entiende el enfado del vestuario y de la afición por su forma de actuar. “Me gustaría disculparme con la afición y mis compañeros, es normal que estén enfadados”, dijo el futbolista, señalando especialmente a algunos de ellos, como Charles, Rufo. Álex González y Soto, porque “me han ayudado mucho cuando yo no estaba bien aquí”.

En este sentido, reconoció que su forma de actuar tras las vacaciones de Navidad no fue correcta. “Tenía que haber venido aquí, negociar con el club y decir lo que no me gustaba, y no quedarme en Senegal. Eso ha sido un error”, confesó. También señaló que, aunque el motivo principal por el que no volvió a Pontevedra fue porque consideraba que no tenía la confianza del entrenador, su visado caducaba el 2 de enero y fue un factor que también influyó en las decisiones que tomó.

El futbolista finalizó su comparecencia insistiendo en pedir perdón a quien se sintiera ofendido con su comportamiento: “Pido disculpas a todos los habitantes del Pontevedra, a las personas que he mencionado antes y a la afición”.