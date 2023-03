La derrota del Pontevedra en su visita al Fuenlabrada (2-1) supuso más que perder tres puntos para los granates, ya que todos sus rivales directos por la permanencia, excepto dos, consiguieron puntuar y, por tanto, poner tierra de por medio con el cuadro granate, colista del grupo 1 con 22 puntos. Empezando por el propio Fuenlabrada, que sigue cuarto por la cola, pero que se sitúa a un solo punto de la salvación después de superar al equipo de Juan Señor.

De abajo a arriba, el penúltimo clasificado, el Talavera, consiguió empatar sin goles contra uno de los cocos del grupo, el Córdoba, y el Ceuta, tercero por la cola, ganó 2-0 al Linares, consiguiendo su quinta victoria consecutiva. Un punto por encima del Fuenlabrada, el Unionistas de Salamanca, que ganó por la mínima al San Sebastián de los Reyes y empata a puntos con un Badajoz que marca la salvación; el cuadro extremeño dejó escapar el triunfo en el tramo final de su partido contra el Mérida (1-1). En decimocuarta posición se queda el Algeciras, con 31 puntos, después de perder contra el Racing de Ferrol (2-1), empatado con el San Fernando COI, que dejó escapar la victoria en su visita al Celta B (2-2).

Así, la permanencia está ahora a ocho puntos para el Pontevedra, que vería las cosas de una forma muy diferente si hubiese conseguido ganar en terreno madrileño. Sin embargo, llámese suerte, llámese dinámica, el equipo granate no consigue levantar el vuelo, ni siquiera con la llegada de un nuevo técnico al banquillo, que no ha sido el revulsivo que se esperaba. Juan Señor apostó por un sistema prácticamente igual al que propusieron sus predecesores, aunque con pequeños matices que dejaron abierta una puerta a la esperanza, como la libertad de movimientos de Alberto Rubio en la mediapunta para dejar toda la banda derecha a Seoane (aunque no tuvo su mejor día) y, sobre todo, la capacidad de recuperación de la plantilla en el descanso, tras haber encajado gol en el minuto 38 y haber sido expulsado Luis Martínez.

Buenas sensaciones dejó también Brais Abelenda, en su regreso tras su lesión. El futbolista, autor del 1-1 contra el Fuenlabrada, señaló tras el partido que “físicamente ya me encuentro mucho mejor y he podido completar los 90 minutos sin problemas” y analizó un poco el encuentro, que consideró que “ha sido muy igualado en la primera parte, donde tuvimos nuestras ocasiones, pero todo quedó condicionado por la acción del penalti y la segunda amarilla a Luis”.

Abelenda dijo también que “en la segunda parte pudimos empatar y en ese momento tuvimos opciones incluso para el 1-2, pero un contragolpe y nuestra mala suerte le ha dado el 2-1 al Fuenla. Ellos han jugado cómodos hasta el final con un jugador más. Para poder sumar algo positivo nos ha faltado lo que viene siendo habitual en las últimas semanas: el acierto en las dos áreas. En el ataque nos está costando marcar en las ocasiones que creamos y en defensa, cada fallo que cometemos se paga muy caro”.