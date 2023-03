“Me parece desmesurado castigo para el mérito y el esfuerzo que han hecho mis jugadores”, lamentaba Juan Señor tras la derrota encajada por el Pontevedra ante el Fuenlabrada. El técnico, que volvía a los banquillos 20 años después, señaló que lo hizo “con ese gusanillo típico, esa adrenalina que los futbolistas y entrenadores tenemos cuando estamos en competición. Me he sentido muy a gusto”. El míster granate añadió que, “además, a pesar de que llevo trabajando con este grupo una semana nada más, creo absolutamente en ellos y me han demostrado que debo seguir creyendo en ellos”.

Visiblemente molesto por el penalti y la expulsión que, para él, condicionó claramente el partido, el entrenador del Pontevedra deseó a los colegiados “que tengan mucha suerte en próximos partidos para que tomen las mejores decisiones”. Juan Señor se preguntó “dónde está el criterio, dónde y quién pone el límite” para decidir qué es amarilla y qué no porque “nos ha condicionado”. En este sentido, explicó que “creo, por lo que me dice mi jugador, que no es para pitar penalti, pero lo que condiciona es la primera amarilla en el minuto 5 en un forcejeo entre dos futbolistas”. Dejando a un lado la polémica, el técnico granate se ha centrado en el análisis del encuentro, comentando por qué apostó por un sistema 4-2-3-1. “He planteado optimizar las características de mis futbolistas, que me han demostrado que son muy fuertes después de palos anteriores. Hoy (por ayer) es un nuevo palo, pero la capacidad de aguante actual considero que es mucho mayor y todavía tenemos tiempo”, destacó Juan Señor. En este sentido, el míster comentó que “aquí hay un planteamiento diferente. En mi primera semana ejerzo más de psicólogo que de entrenador, después de pasar por dos mensajes diferentes, de una racha no buena y de colocarnos en la última posición, he creído conveniente esto. Se han partido la cara y se la van a seguir partiendo. Tendremos que tirar de nuevo de psicología, porque vuelve a ser un nuevo palo, pero tiraremos ya más de argumentos para definir la casta que tienen los futbolistas para continuar”. Señor comentó que en el descanso apeló al “compromiso que tienen ellos, es recordárselo. Si llegábamos mal al partido, remamos contra olas un poco más elevadas, ahí tienes el exponente” y añadió que “creo que han hecho un grandísimo partido y la segunda parte ha sido una delicia, solo puedo felicitarles. La cuestión es el castigo que se han llevado hoy (por ayer). Pero lo recuperaremos”. El técnico envió, además, un mensaje de optimismo: “Para mí no es relevante que llevemos tres derrotas seguidas. Eso son sólo estadísticas, quiero decir. Se dice que a entrenador nuevo victoria seguida, y hoy conmigo no ha ocurrido. Vamos a seguir rompiendo las estadísticas y vamos a ganar lo próximo”.