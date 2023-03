La plantilla al completo del Pontevedra ha viajado a Madrid para hacer piña de cara al primer partido de la era Juan Señor en el banquillo. El técnico ha convocado a todos los futbolistas para iniciar esta nueva etapa con una conjura del vestuario, elaborando una lista con 27 nombres. Así, aunque se desplazan con sus compañeros, hay cinco hombres que no podrán jugar este mediodía en casa del Fuenlabrada: el sancionado Javi Robles y los lesionados Samu Araújo, Yelko Pino, Valen y Gonzalo Bueno. La parte positiva es la recuperación de hasta seis futbolistas para esta jornada: Bastos, Derik, Borja Domínguez, Rufo, Brais Abelenda y Seoane, aunque estos tres últimos no están todavía al cien por cien.

“No vamos a regalar absolutamente nada”, destacó Juan Señor con respecto al encuentro de este mediodía en el estadio Fernando Torres, reconociendo que el rival “me importa muy poco, si hacemos las cosas bien vamos a ganarles”. De todas formas, el técnico granate explicó que “no necesitamos un sobresaliente, necesitamos hacer bien lo que sabemos hacer. Tenemos un rival que si nos gana lo felicitaremos, pero tendrá que poner mucho de su parte y hacerlo muy bien”.

En sus primeros cuatro días como entrenador del Pontevedra, Juan Señor se ha centrado, básicamente, en recuperar la confianza de la plantilla a través de mensajes de ánimo para “aumentar el nivel de autoestima”. “El fútbol es un estado de ánimo arropado por los datos. Ese estado de ánimo ha ido in crescendo y eso con lo que me quedo. La parte técnica de la plantilla ya la conocía y sabía que el recorrido puede ser mayor y vamos a por ello ya”, explicó.

En este sentido, el míster granate aseguró estar convencido de que el equipo “va a dar la talla” ante un rival directo en la parte comprometida de la clasificación; por un lado, es una oportunidad para recortar distancias con el Fuenlabrada y de engancharse nuevamente en la pelea por la permanencia, pero por otro, en caso de perder, la situación se complicaría todavía más si cabe.

Señor no ha dado pistas de cómo va a ser su sistema de juego, pero aseguró que “lo tengo claro desde antes y ha variado muy poco de lo que pensaba anteriormente, pero hasta la noche, que vuelvo a revisar todo el proceso, no me decanto por nada”. Además, a lo largo de la semana hizo hincapié en “los puntos débiles y fuertes del Fuenlabrada” para que los futbolistas sepan por dónde pueden hacer daño a su rival.

A modo de balance de sus primeros días al frente del Pontevedra, Juan Señor afirmó que “estoy encantado de ver que tengo una serie de jugadores, de personas, que están por la labor de ir hacia delante pero, además, con criterio y con fuerza. Creo en esta plantilla, me lo están demostrando, y todo lo que hay alrededor de esta plantilla también”.