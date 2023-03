“Mi carrera deportiva es un reto detrás de otro. Esto me ha llevado a un pequeño gigante que está dormido y hay que despertarlo”. Así explicó Juan Antonio Señor su llegada al banquillo del Pontevedra CF. El que fuera hasta 41 veces internacional con la selección española en los años 80 fue presentado ayer en Pasarón, poco después de dirigir su primer entrenamiento con el primer equipo y de dirigir unas palabras a los futbolistas. Fue, básicamente, una primera toma de contacto, una sesión liviana en la que participaron todos los jugadores excepto Samu Araújo y en la que estuvieron presentes varios consejeros, como Roberto Feáns y Enrique Mariño, que hablaron con el nuevo míster durante buena parte de la jornada, y Juan Abal y Luis Durán.

Señor, que firma hasta final de temporada con la condición de renovar automáticamente si el equipo se salva, contará en principio con gente de la casa para su cuerpo técnico, aunque necesita algo de “tiempo” para valorar la situación y tomar las mejores decisiones, y aseguró que, tras el primer contacto con la plantilla, ve “predisposición” para sacar la situación adelante. El técnico les ha dicho “mucho y nada” a sus nuevos jugadores, porque “con pocas palabras se dicen muchas cosas. Cuando yo suelto lo que llevo dentro como exfutbolista o como entrenador, saben que lo digo en serio. Lo único que les he dicho es que empiecen a creer de una vez en ellos mismos. El Pontevedra los necesita”.

Sin hacer cuentas

Sobre el difícil reto de conseguir la permanencia en Primera Federación, el míster granate comentó que “no quiero ser absolutamente optimista, porque debemos ser realistas. Pero veo predisposición, creen que todo el trabajo que se ha hecho no se está convirtiendo en buenos resultados. Nos olvidamos del pasado y miramos qué tenemos delante y cómo lo abordamos. Asumamos la realidad, quitémosle peso y veamos que somos capaces, y lo vamos a conseguir”.

Señor señaló, además, que su “misión” es enfocar a una buena plantilla, que tiene más recorrido y que debería estar mejor en la clasificación, darle ese empujón y, como decía la presidenta, resolver ese posible bloqueo”. Y todo esto sin hacer cuentas de cuántos puntos sería necesario sumar para conseguir una permanencia que, tal y como están las cosas actualmente, parece casi un milagro. “No hice ninguna cuenta”, afirmó el técnico, que destacó que pide a los futbolistas que se “enfoquen solamente en el próximo partido”, en este caso, el Fuenlabrada.

El nuevo entrenador del Pontevedra también aprovechó su presentación para dirigirse a la afición: “El mensaje es que confíen en los jugadores y en el trabajo, que dará sus frutos. Vamos a necesitar su apoyo, si nos lo quieren dar sería maravilloso”, destacó Señor, que insistió en que ve a sus jugadores“con una predisposición absoluta”. En este sentido, además, añadió que “hay muchos futbolistas implicados, pasándolo mal, eso me vale, porque sé que voy a contar con ellos para empujar a todos los demás. Que todo el mundo se meta en este barco y reme en la misma dirección”.

“El estilo de juego lo van a marcar ellos”

El nuevo entrenador del Pontevedra tiene todavía pocas cosas claras porque, como repitió en varias ocasiones, necesita algo de tiempo para analizar a la plantilla y los medios de los que dispone. Pero Señor, consciente de que llega con la temporada ya muy avanzada y con poco margen de maniobra, tiene algo claro, y es que el estilo de juego lo va a marcar la propia plantilla. “Me lo van a decir ellos. Hoy (por ayer) me han mandado algunas señales y voy recogiendo información de lo que yo conozco y de lo que he percibido en los muchísimos partidos que les he visto”, explicó el técnico, que insistió en que “tengo un gusto diferente a Barcelona y Madrid, me gusta el sistema que defino una vez sé qué jugadores tengo, siempre y cuando ellos estén convencidos de que esa es la línea”. Pero para él hay dos premisas básicas: “Hay que tener una mentalidad ganadora, pero también hay que defender bien”, así como “no machacar” a los futbolistas, “solo que crean en sí mismos”.