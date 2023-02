La derrota en casa (1-3) frente al Ceuta llevó al Pontevedra al último puesto de la tabla clasificatoria y a situarse a siete puntos del Badajoz, equipo que ahora mismo marca la salvación. Los granates se situaban con cuatro equipos por encima, entre ellos, el propio Ceuta, que le daba el sorpasso a los granates tras su victoria el domingo en Pasarón. Un partido que acabó con pitos y cánticos hacia el palco.

Una situación que el consejo de administración del Pontevedra vio insostenible y decidió dar un nuevo golpe de timón para intentar cambiar el rumbo de un conjunto granate que, de seguir en esta dirección, apunta claramente al descenso. Sobre la una y media del mediodía, el club anunciaba que Toni Otero dejaba de ejercer “todas las funciones” que tenía en la entidad.

En el caso del técnico granate no se queda en el habitual cese de un entrenador, puesto que Otero era también el director deportivo del club desde el verano de 2021. Tras el cese de Otero, el consejo de administración se puso a buscar un sustituto que tomase cuanto antes las riendas del equipo y la propia presidenta Lupe Murillo anunciaba al filo de las siete de la tarde que Juan Antonio Señor como nuevo entrenador granate.

El exinternacional con la Selección española (vistió 41 veces la “Roja”) y destacado jugador del Real Zaragoza, tras colgar las botas se ha dedicado a la gestión de su propio campus de fútbol para niños en el Pirineo aragonés y ha entrenado a varios clubes de fútbol, entre ellos el Mérida y el Salamanca, entre los años 1999 y 2002 ambos en Segunda División, y al Cartagonova y al Logroñés, en los dos años siguientes. No se sentaba en un banquillo desde 2004.

La presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo, dejaba claro que se trata de un cambio de rumbo total. Haciendo referencia a la campaña con la que el club inició la temporada aseguró que “vamos a recoger las velas que estaban izadas y a encender motores”. “Es el comienzo de una nueva etapa, no tengo muy claro si estamos llegando muy tarde a tomar estas decisiones pero la realidad es que no podíamos esperar más”, indicó, tras señalar que la derrota contra el Ceuta precipitó unos acontecimientos, aunque el cambio se venía meditando tiempo atrás.

Murillo resaltó que el propio Toni Otero aseguró en su presentación que en unos cuatro partidos esperaba encontrar la tecla para cambiar la dinámica del equipo pero que esto no sucedió. “Entonces ya dijimos que si esto no ocurría tomaríamos decisiones, estaba previsto”.

“Las decisiones se toman unas veces se aciertan y otras no pero había que tomarlas ya”, insistió.

Recalcó que Señor tenía “muchas ganas” de entrenar al Pontevedra y también que “incluso estando donde estamos ahora ha apostado por venir al Pontevedra con mucha ilusión”. La presidenta espera que tanto “su experiencia en alta competición, como su experiencia como entrenador y en el mundo del fútbol” permita cambiar la dinámica del equipo. “Necesitamos a alguien capaz de sacar, no sé si el miedo o bloqueo o falta de confianza” que tienen ahora mismo los jugadores y que les impide que no sean “capaces de sacar partidos adelante”. “Necesitamos una persona capaz de convencer” a la plantilla y a todo el club “de que no son tan malos como dice la clasificación”.

Lesiones

Lupe Murillo no quiso aludir a la mala suerte como explicación a la situación actual pero sí cree que hubo una mezcla entre la mala de fortuna y, quizá, errores de planificación en el aspecto físico. Reconoció que el cuerpo técnico ha tenido que entonar el “mea culpa” ya que “no es normal tener a tantos jugadores lesionados” por lo que considera que “algo hay que cambiar” en ese aspecto.

La presidenta del Pontevedra también anunció que Señor comenzará a trabajar mañana mismo. Aunque había día de descanso, esta jornada de asueto se ha suspendido y se convocó a los jugadores para mañana por la mañana comenzar la preparación ya con el nuevo entrenador. Murillo insistió en que se trata de un “cambio de dinámica” desde ya, incluida esta primera sesión de trabajo. En principio, Señor llega solo, sin cuerpo técnico, y con contrato hasta final de temporada con opción a una más si logra la permanencia.

Charles se incorporará a la estructura deportiva del Club a final de temporada

Otra de las grandes novedades que anunció Lupe Murillo es que el club ha detectado la necesidad de reforzar la estructura del club en lo que respecta al área deportiva. Tras el cese de Toni Otero el Pontevedra se queda también sin director deportivo, puesto que no se cubrirá por ahora. Sí adelantó que Charles, que acaba su contrato como jugador granate a final de esta temporada, se sumará a esta estructura de planificación deportiva del club a la que se destinarán incluso más medios económicos que hasta ahora.