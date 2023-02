La falta de viento obligó a suspender la 9ª Regata Interclubes Ría de Pontevedra convocó este sábado a la flota para disputar en en la villa de O Salnés la Etapa Nauta Sanxenxo, la tercera del circuito y puntuable para el Trofeo Concello y Nauta Sanxenxo junto con la que se celebrará en Portonovo el próximo 25 de marzo. En esta ocasión, sin embargo, el viento impidió que los más de 50 equipos participantes sumasen nuevos parciales en sus casilleros.

“Al final no se han cumplido los pronósticos y no ha llegado el poco viento que se esperaba en la zona de Ons y la entrada de la ría”, explicó Jano Martín, Oficial Principal de la regata. “Durante la semana los partes eran buenos y fue en los últimos tres días cuando empezaron a cambiar las previsiones. Aun así, parecía que podría haber una ventana con algo de viento a partir de las tres de la tarde, pero finalmente no apareció”.

Se intentó hasta el final

El Comité de Regatas lo intentó y la flota esperó con paciencia en la ría de Pontevedra, hasta que finalmente la organización tomaba la decisión de dar por finalizada la jornada sin haber podido completarse la regata costera. Tal y como afirmó Martín, “teníamos algo de esperanza, pero viendo que las condiciones no mejoraban a las cuatro y media de la tarde tomamos la decisión”.

Así las cosas, la flota de la novena edición de la Interclubes volverá a verse las caras el próximo 11 de marzo en aguas de Beluso, donde se disputará la cuarta etapa del circuito con Orión liderando en Clase 1 Froiz, Balea Dous en Clase 2 ABANCA, Javitudo en Clase 3 North Sails, Cinco Islas Albariño en Clase 4 Murimar Seguros, Secolite en Clase Solitarios y A Dos Opticalia Campelo y Cassandra en Clásicos y Veteranos Efectos Navales Jesús Betanzos.

“Al no celebrarse esta prueba se anula el descarte que podría haber si se lograsen completar las seis etapas, por lo que ahora todo va a estar mucho más apretado y va a ser una lucha muy cerrada y competitiva hasta el final en prácticamente todas las clases”, concluyó Martín.