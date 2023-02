“Es una derrota dura”, reconoció ayer el entrenador del Pontevedra, Antonio Otero, al término del encuentro en Pasarón. El técnico explicó que el equipo “hizo una primera parte muy buena pero en la primera llegada que tienen nos empataron un partido que podríamos haber ido ganando por más goles”.

En la segunda mitad “el equipo ha querido pero a la contra nos han machacado, ahora no queda otra que levantar la cabeza”, indicó.

Sobre si el resultado había sido un castigo excesivo, Otero recalcó que “esto es fútbol y aunque podamos lamentarnos o justificarnos, la realidad es el resultado”. “Hay que quedarnos con el lado positivo que es que el equipo ha generado muchas ocasiones de gol aunque por desgracia no las hemos ejecutado”, indicó.

El entrenador del Pontevedra también coincidió en el análisis de que el tanto del empate del Ceuta afectó mucho al equipo. “Ese gol del empate es el que cambia la balanza porque el equipo en la primera parte creo que no concedió casi nada y generó mucho”, explicó. “Creo que ese gol cambia el partido, era justo en el momento en el que estaban más desbordados, jugaban todo en largo y los segundos balones eran nuestros”, añadió, “bueno pero el fútbol es así, en un desajuste nuestro filtran y nos hacen el gol y así se ven sobre todo las dinámicas de unos y de otros, ellos vienen con la flecha hacia arriba y nosotros no hemos sido capaces de encontrar esa positividad”.

Otero no quiso extenderse mucho sobre la labor del colegiado que anuló un gol en dudoso fuera de juego al Pontevedra y cargó a los locales de amonestaciones: “Hablar de los árbitros no sienta bien”, explicó, “lo hice anteriormente y la balanza hoy en tarjetas y situaciones claves se ve hacia donde ha caído”. En cualquier caso, insistió en que “no hay excusa” para justificar la derrota. “Me queda pena por los jugadores que han hecho un esfuerzo muy grande y han corrido muchísimo y han generado ocasiones como para llevar un mejor resultado, el fútbol hoy no ha sido justo con los jugadores”.

En cuanto a lo necesario para mejorar al equipo reconoció que “el problema está en el gol”. “Al final en las situaciones de juego el equipo no encuentra esa suerte para lograr el gol y por el contrario cada vez que te corren a la espalda te penalizan”. Al final, se queda con la verticalidad del equipo y en que “volvimos a ser un equipo atrevido, pero el gol es el que manda y ellos han metido tres y nosotros uno”.