Partido “vital” para seguir creyendo

Primera “final” por la permanencia para el Pontevedra CF, por mucho que su entrenador, Toni Otero, se resista a llamarlo así, pero lo cierto es que la visita del Ceuta a Pasarón puede marcar un antes y un después en las aspiraciones granates. El escenario que se le presentaría al conjunto lerezano en caso de perder sería muy complicado, pasando a ocupar la última plaza de la clasificación y viendo cómo sus rivales directos sí reaccionan y escalan puestos en la tabla. Pero en el caso de ganar, los granates se meterían de lleno en la lucha por la salvación, además de ganar el golaverage a uno de los equipos más en forma de la categoría en la actualidad.

Y es que el Ceuta es el colista del grupo 1, pero no lo parece. Ha sido el mejor equipo del grupo en las últimas 7 jornadas y desde que empezó la segunda vuelta ha experimentado un cambio radical, recortando distancias con sus rivales directos (hasta 9 puntos en cinco partidos), entre ellos el propio Pontevedra, del que le distancia solamente un punto.

“El Ceuta es distinto al que nos encontramos en la primera vuelta. Viene de una racha muy positiva, pero como le he dicho a los jugadores, esta es nuestra casa, es un partido vital para nosotros y tienen que notarlo desde el primer momento. Es un partido que tenemos que ganar y demostrarlo desde el principio”, destacó Toni Otero, que añadió que “es un equipo un poco más agresivo, que no juega tan combinativo, es algo más directo. Ha aprovechado los partidos de casa, ha cogido una buena racha y lo que antes no le entraba ahora ya le entra. Me imagino también, sin estar en su piel, que habrán dicho que no tienen nada que perder y cuando la gente no tiene nada que perder y entiende que no hay esa presión, lógicamente se suelta más, y creo que están en ese momento”.

Primera Federación. 25ª Jornada 17.00h. Estadio:iPasarón PONTEVEDRA CEUTA Álex González Bakero Barreda Julio Javi Robles Adri Cuevas Tomás Mejías Cacharrón Fabrizio Churre Miguel Román Juan Gutiérrez Pablo García Charles Soto Álex Macías Masogo Reina Martín Diz Antoñito Selasi Seoane Entrenador Toni Otero Entrenador José Juan Romero Banquillo Álvaro Cortés (p.s.), Luis Martínez, Borja Domínguez, Bastos, Brais Abelenda, Rubio, Víctor Casáis, Berni Banquillo Gato (p.s.), Capa, Aissa, Mizzian, Luismi, Jota, David Alfonso, Alberto Gil, Samuel, Robin. Árbitro:iÁrbitro: López Parrai(comité de Cantabria) Primera Federación. 25ª Jornada 17.00h. Estadio:iPasarón PONTEVEDRA CEUTA Álex González Bakero Barreda Julio Javi Robles Adri Cuevas Tomás Mejías Cacharrón Fabrizio Churre Miguel Román Juan Gutiérrez Pablo García Charles Soto Álex Macías Masogo Reina Martín Diz Antoñito Selasi Seoane Entrenador Toni Otero Entrenador José Juan Romero Banquillo Álvaro Cortés (p.s.), Luis Martínez, Borja Domínguez, Bastos, Brais Abelenda, Rubio, Víctor Casáis, Berni Banquillo Gato (p.s.), Capa, Aissa, Mizzian, Luismi, Jota, David Alfonso, Alberto Gil, Samuel, Robin. Árbitro:iÁrbitro: López Parrai(comité de Cantabria) Primera Federación. 25ª Jornada 17.00h. Estadio:iPasarón PONTEVEDRA CEUTA Álex González Bakero Barreda Julio Javi Robles Adri Cuevas Tomás Mejías Cacharrón Fabrizio Churre Miguel Román Juan Gutiérrez Pablo García Charles Soto Álex Macías Masogo Reina Martín Diz Antoñito Selasi Seoane Entrenador Toni Otero Entrenador José Juan Romero Banquillo Álvaro Cortés (p.s.), Luis Martínez, Borja Domínguez, Bastos, Brais Abelenda, Rubio, Víctor Casáis, Berni Banquillo Gato (p.s.), Capa, Aissa, Mizzian, Luismi, Jota, David Alfonso, Alberto Gil, Samuel, Robin. Árbitro:iÁrbitro: López Parrai(comité de Cantabria)

El míster granate comentó que “para nosotros es un partido vital porque nos daría pie para salir de una situación complicada y poder afrontar los próximos partidos de otra manera”.

Además, las noticias que llegan desde la enfermería son bastante buenas, si se tiene en cuenta que la jornada pasada el Pontevedra tenía hasta una decena de bajas y hombres tocados. Sin embargo, el equipo sigue lastrado por las lesiones. El último en lesionarse ha sido el último fichaje, Gonzalo Bueno, que no podrá entrar en la lista de convocados, al igual que Samu Araújo, Derik y Rufo y el sancionado Yelko Pino. Por el contrario, Ángel Bastos ya está integrado en la dinámica del grupo, Brais Abelenda y Alberto Rubio podrían contar con algunos minutos al mejorar de sus respectivas dolencias, así como Seoane y Charles, que estarían de nuevo disponibles para el técnico, un Toni Otero que confía en que el apoyo de la afición sea determinante en un encuentro clave para el futuro del Pontevedra.