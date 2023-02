“Las cosas no se pusieron fáciles, pero todavía se puede lograr la salvación”

Con 22 años de granate a sus espaldas, Fernando Castro Santos será homenajeado mañana en la xuntanza anual de exjugadores, directivos y aficionados del Pontevedra CF, que se celebrará con una misa en recuerdo de los fallecidos en la capilla de la Peregrina y una comida de confraternización en el Hotel Campaniola. Horas antes del reconocimiento, el técnico de Lourido hace un repaso de su carrera y de la situación actual del equipo que le vio crecer como jugador y como entrenador.

–¿Qué supone para usted este homenaje del Pontevedra?

–Yo no soy muy de homenajes, pero parece que me toca porque antes fue gente que llevaba más años. Siempre es una alegría y un orgullo que se acuerden de uno. Sobre todo cuando uno está vivo. Alegría y orgullo porque alguien piense que merezco un reconocimiento, como tuvieron antes otros compañeros.

–Con este homenaje le vendrán recuerdos de sus etapas como granate. ¿Cuál recuerda con más cariño?

–Son muchos años. 22 años y pico. Da para todo. Hay etapas de jugador, que fueron buenas, otras que no tanto. Hubo ascensos y descensos por el medio. Por lo tanto, siempre nos quedamos con los ascensos, que son los que suponen más para el club y para la ciudad, tanto en la época de jugador como después de entrenador. Cuando uno comienza su carrera con un ascenso que era muy necesitado cuando el equipo estaba en Tercera, realmente podría ser el hecho deportivo más importante aquí en Pontevedra.

–El Pontevedra le dio su primera oportunidad en los banquillos.

–Yo empecé y terminé mi carrera como futbolista en el Pontevedra. No conocí otra camisola. Después estuve en un aprendizaje de casi tres años en el Atlético Pontevedrés y me llegó la ocasión de entrenar al primer equipo después de dos intentos fallidos de ascenso. Ese año [1983-84] sí ascendimos. Primero eliminamos al Mensajero y después al Eibar. Desde aquella cita, no vi a Pontevedra tan entusiasmada con el ascenso como aquella vez aunque después hubo ascensos en otras etapas. Aquel Pontevedra era muy de aquí, muy gallego. Había conectado muy bien con la ciudad tanto la directiva como todos nosotros en la parte deportiva.

–Esa primera etapa en Pontevedra le abrió las puertas de lo que fue una carrera dilatada, con paradas en Vigo, Sevilla, Tenerife, Almería...

–Claro que te va preparando. Igual que cuando eres un futbolista juvenil te preparas para dar el salto al primer nivel, como entrenador también te vas preparando. Vas acumulando experiencia, aprendiendo cosas y vas reforzando todas aquellas ideas que también tenía y descartando otras. Pero realmente este homenaje yo lo quería centrar en mi etapa en el Pontevedra. Hay otros momentos para hablar de otras situaciones.

–¿Hay alguien en particular a quien recuerde tratándose de un homenaje como este?

–Agradecerlo y dedicárselo siempre a la familia, que sufrió conmigo los avatares de la profesión. Cuando eres entrenador, sobre todo, tienes que abandonar lo que es un poco el tema familiar, porque no da tiempo, entre viajes, entrenamientos, preparación de partidos... Casi siempre hay algo que se resiente y es la familia. Igual que ahora uno está dedicado exclusivamente a ella para intentar paliar aquellos momentos que uno no pudo estar, cuando hay que agradecer y dedicar algo es a mi familia. Y después a cada uno de los futbolistas, directivos, trabajadores de los distintos equipos. En este caso, los que estuvieron en el Pontevedra cuando yo era entrenador.

–¿Sigue al equipo actualmente? ¿Qué opina de la situación actual en la que se encuentra el Pontevedra?

–Me gustaría que en el momento de este homenaje el primer equipo estuviese en una situación más holgada, más contentos, más alegres. Yo creo que estamos a tiempo de todo, de salvar la categoría. Es cierto que no ha sido fácil desde el principio, que seguramente la categoría sorprendió a todos. Creían que sería más parecida a la anterior y hay una sensible diferencia. Pero nadie come a nadie y hay muchos partidos que se han ido por errores, por falta de acierto. No tanto por la superioridad del rival. Y eso es a lo que me aferro para pensar que todavía estamos a tiempo de que haya una reacción. Es encadenar tres o cuatro resultados positivos seguidos y es ahí cuando la afición de Pontevedra se vuelca. Yo creo que entre todos, todavía se puede conseguir el objetivo de la salvación, pero hay que reconocer que las cosas no se pusieron fáciles.