Visita a Ferrol “sin nada que perder”

Nada que perder y mucho que ganar, es la máxima que ha repetido Toni Otero a sus futbolistas esta semana para preparar el derbi de esta tarde contra el Racing de Ferrol (A Malata, 17.00 horas). El Pontevedra llega muy justo de efectivos a este encuentro por las bajas de Samu Araújo, Rufo, Valentín Jaichenco, Brais Abelenda y Alberto Rubio y las dudas de Seoane, Yelko Pino y Borja Domínguez, además del último fichaje, Gonzalo Bueno, cuya ficha todavía se estaba tramitando. A cambio, regresa Churre tras cumplir sanción –aunque también arrastra unas molestias en el hombro– y probablemente lo haga Ángel Bastos tras superar la lesión de tobillo que lo tuvo fuera desde noviembre. En el conjunto ferrolano, por su parte, no estarán el sancionado Álex López y el lesionado Brais Martínez.

“A veces no tienes efectivos. En bandas en estos momentos es donde más lesiones estamos teniendo, nos recompondremos, igual tenemos que jugar con gente que no está habituada en puestos diferentes, pero se lo expliqué a los jugadores: los que estamos somos los que estamos, las lesiones vienen como vienen, el último fin de semana cayeron tres, y a partir de ahí, hablamos del partido del Ferrol, que es complicado, contra un rival que se quiere meter en play off, y de nosotros, que estamos en una situación que si ganamos salimos del descenso, esa es la realidad”, recalcó el técnico granate, que afirmó que “los jugadores tienen una ilusión tremenda, y yo también, por ganar en Ferrol, porque no hay nada que perder. Esto da alas a los jugadores para pensar que se puede ganar en cualquier lado, porque es una liga muy igualada y que por circunstancias estamos donde estamos”.

Primera Federación. 24ª Jornada 17.00h. Estadio:iA Malata RACING DE FERROL PONTEVEDRA Aitor Pascual Martín Diz Seoane Héber Carlos Vicente Soto Cacharrón Gazzaniga Jon García Miguel Román Manzanara Churre Charles Javi Robles Castro Bernal Luis Martínez Manu Justo Álex González Bakero Coto Pep Caballé Entrenador Cristóbal Parralo Entrenador Toni Otero Banquillo Diego Rivas (p.s.), Bourdal, Fornos, Manel, Luis Chacón, Del Pozo, Jorge Padilla, Pep Caballé, Jaume Jardí, Joselu, Joan (p.s.) Banquillo Álvaro Cortés (p.s.), Derik, Borja Domínguez, Yelko Pino, Masogo, Sergio Abal, Víctor Casáis, Berni, Nikolov (p.s.) Árbitro:iBueno Prietoi(comité madrileño)

Sobre el equipo de Cristóbal Parralo, Toni Otero apuntó que “a balón parado es muy potente y en las transiciones ofensivas es muy rápido, si se pone por delante es muy peligroso, pero hay formas de hacerle daño. Yo no tengo una varita mágica, pero sí podemos plantearle un partido en el que podamos hacerle daño, entendiendo la diferencia que tenemos unos y otros ahora. El equipo está ilusionado y sabe que es un partido en el que no perdemos nada y que nos da para ganar muchas cosas, y vamos a ir a pelearlo con toda la honestidad y el respeto del mundo”.