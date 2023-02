Tras cumplir sanción por acumulación de amarillas y superar unos problemas en el hombro, Churre vuelve a tiempo para estar en uno de los partidos más especiales para él: la visita al Racing de Ferrol (domingo, 17.00 horas). Después de que el Pontevedra rompiese el pasado sábado su mala racha ganando a la Cultural Leonesa, el central marinense destaca que el vestuario está muy reforzado y con confianza renovada para afrontar el tramo final de la competición y lograr el objetivo de la permanencia.

–Antes de nada, ¿cómo está su hombro?

–Se me salió del sitio en el último partido que jugué antes de la sanción, después jugué en Vigo medio regular y parar la siguiente semana me vino bien para que se asentara todo. Ahora tengo alguna molestia, como es lógico, pero sin más. Estoy disponible para este fin de semana.

–¿Es un partido especial?

–Estuve bastantes temporadas en el Racing, dejé bastantes amigos allí, tanto dentro del verde como fuera. Me sentí muy cómodo el tiempo que estuve allí, pero ahora solo pensamos en ir a ganar el partido, que en esos 90 minutos nos salgan bien las cosas y conseguir la victoria. En la situación en la que estamos, el rival es lo que menos nos tiene que influir.

–¿Qué recibimiento espera?

–Habrá un poco de todo. Del verde para fuera no me suelo centrar mucho, la afición tendrá su opinión, pero ya hace bastantes años que salí de allí y me imagino que no habrá nada especial en este sentido, seré casi como un rival más.

–El Racing empezó fuerte la temporada, después pegó un bajón y el fin de semana pasado parece que reaccionó. ¿Qué rival esperan?

–Un rival que está peleando por el play off, eso quiere decir que es muy buen equipo. Es sólido, atrás es muy complicado hacerle gol y generarle ocasiones y creo que en las bandas tiene gente rápida, que tiene buen golpeo y que seguro que nos lo van a poner bastante complicado. Tenemos que preparar el partido lo mejor posible, saber al campo al que vamos y contra quién jugamos, sus virtudes y también sus debilidades para intentar aprovecharlas.

–Contra los equipos de arriba firmaron buenos partidos y ganaron a la Cultural. ¿Les hace confiar en que pueden ganar a cualquiera?

–Esta categoría es lo que tiene, que no hay rival flojo ni tampoco invencible. Todos estamos en la misma liga, la situación en la clasificación se está decidiendo por pequeños detalles, los partidos suelen ser muy igualados, no hay grandes goleadas, no hay un equipo que esté ascendido o descendido, y eso quiere decir que se deciden por mínimos detalles. Tenemos que tener todos los sentidos puestos en el partido para conseguir tres puntos que nos den ese ánimo y confianza en salir de la situación en la que estamos.

–¿El vestuario confía en lograr la permanencia?

–Está claro que después de una victoria todo se ve diferente. Veníamos de una racha mala y conseguimos ganar a un equipo que está luchando por entrar en play off y esos tres puntos nos volvieron a enganchar. Vamos a intentar hacer bueno ese triunfo en casa consiguiendo un buen resultado en Ferrol para seguir acercándonos al objetivo, que está complicado, no podemos regalar ningún partido ni ningún punto sea quien sea el rival.