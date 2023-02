El Pontevedra afronta su derbi contra el Racing con la enfermería repleta

La reedición de la histórica rivalidad entre Pontevedra y Racing de Ferrol tendrá su segundo capítulo este domingo (A Malata, 17.00 horas), con la visita a Ferrol de un conjunto granate mermado por los problemas físicos y necesitado de puntuar.

Ante sí tendrá a un Racing enchufado en la lucha por los puestos de ascenso, que acumula cinco jornadas sin perder después de una racha complicada, con derrotas ante equipos de arriba como el Deportivo, el Alcorcón o el Celta B.

Además del valor histórico, el partido guarda la misma trascendencia para el Pontevedra en la búsqueda de sus objetivos finales, con ese mantra de las “ocho victorias” hasta final de temporada para mantener la categoría que Lupe Murillo puso en boca de Toni Otero. Conseguida una, ante la Cultural, los granates intentarán el más difícil todavía, ya que son cerca de una decena de jugadores los que estarán inactivos o arrastrarán problemas físicos de cara al derbi gallego de este fin de semana.

A las lesiones de larga duración de Ángel Bastos, caído de las convocatorias desde noviembre por un fuerte esguince de tobillo, Rufo, afectado del sóleo, y Samu Araújo, que fue sustituido en la última jornada por un problema en la rodilla, se suma la baja del canterano Valen por apendicitis, que le apartará varias semanas de los campos de juego, y la incógnita de Brais Abelenda, que no juega desde el pasado 22 de enero contra la Balompédica Linense por problemas físicos.

Otros jugadores que han visto limitados sus minutos, según reconoció Toni Otero en su última comparecencia pública, son Borja Domínguez y Yelko Pino, que todavía arrastran unas dolencias que les impide jugar más de 45 minutos por partido.

Por otro lado, el entrenador del Pontevedra indicó que el estado del campo de Pasarón en el partido contra la Cultural, repleto de arena debido a un tratamiento que lleva semanas en marcha por la ineficiencia del drenaje del estadio en época de lluvias, pasó factura a hombres como Luis Martínez y Charles, que acabaron el encuentro con molestias.

Un parte de guerra que ha obligado al Pontevedra a acudir al filial para sumar efectivos, con el protagonismo reciente de jugadores como Víctor Casais y el convocado Berni, además de al mercado de jugadores sin equipo para reforzarse con el atacante uruguayo Gonzalo Bueno, que ya se entrenó esta semana con el equipo.

No obstante, con el objetivo de no dar ni una pista al rival, no será hasta las horas previas al encuentro cuando el Pontevedra desvele con qué efectivos puede contar y qué jugadores han podido hacer ese esfuerzo extra para aportar su granito de arena a la causa pese a los problemas físicos.

Bus a Ferrol

Con motivo del partido en A Malata, el Pontevedra CF ha fletado un autobús para el partido del domingo en A Malata. El importe por persona es de 12 euros (1 euro para los menores de 12 años) y el autocar saldrá a las 14.30 horas del Pavillón Municipal de Deportes. El regreso tendrá lugar al finalizar el encuentro.

El autobús se puede reservar en las oficinas de Pasarón hasta el jueves a las 18.30 horas y saldrá con un mínimo de 45 personas. La venta de entradas para el partido es por separado y se puede hacer a través de la página web del Racing de Ferrol o en taquilla durante el día de partido. La zona visitante para aficionados del Pontevedra, aseguran desde el club ferrolano, son los sectores K 9-10-11 del estadio.