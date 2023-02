Toni Otero, crítico con el estado del césped de Pasarón

La complicada situación del césped de Pasarón, cubierto por la arena para ser tratado durante semanas después de unas lluvias intensas el mes pasado, fue la principal protagonista de la comparecencia de Toni Otero de ayer con motivo de la presentación del atacante uruguayo Gonzalo Bueno como nuevo jugador del Pontevedra CF.

Además de acompañar al jugador en su primera comparecencia pública como granate, el entrenador del conjunto lerezano aprovechó la situación para cargar contra el servicio de jardinería del club, asegurando que el primer equipo lleva varias semanas sin entrenar en Pasarón y que el estado del campo jugó un papel importante en la lesión del lateral Samu Araújo el pasado sábado y las molestias sufridas por Luis Martínez y Charles.

“Todos vemos cómo está el campo. No tengo notificación de nadie. El jardinero no me coge el teléfono. Al final, no sabes cómo está ni cómo no está. Llevamos dos meses sin utilizarlo, no se puede utilizar. A veces, es complicado. Los responsables de sacar el equipo somos unos, pero hay que sumar todos y hay gente que le cuesta sumar”, afirmó el técnico granate, que profundizó todavía más en el asunto.

“Hay un responsable que se llama Anxo. A él es a quien tenéis que preguntarle. Que no es un jardín, es un campo”, aseguró.

Bajas y altas

En la presentación de Bueno, Toni Otero alabó la rapidez con la que se fraguó la incorporación del jugador al Pontevedra, máxime teniendo en cuenta la ausencia de Araújo, que se prevé prolongada por parte del club.

“Últimamente las lesiones no nos están ayudando. Con la caída de Samu, que no sabemos lo que tiene exactamente pero mínimo estará un tiempo fuera, pues el club se ha apresurado a firmar un jugador más y le damos la bienvenida”, indicó Otero, que hizo referencia a la lenta recuperación de jugadores como Yelko y Borja Domínguez, sumados a las bajas ya conocidas –Abelenda, Bastos, Rufo– y la operación de apendicitis a la que fue sometido Jaichenco, que le tendrá varias semanas fuera.

Con respecto al jugador uruguayo, Otero calificó de positiva su incorporación.“Yo encantado de que sumemos jugadores. Es un chico que nos va a aportar experiencia, calidad, desborde. Es un perfil Álex [González], con mucha llegada, muy rápido, con muchas conducciones”, destacó el entrenador del Pontevedra.