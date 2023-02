En cuadro para un duelo “no definitivo”

Cinco bajas seguras y otras dos serias dudas es el escenario con el que ha preparado el Pontevedra el encuentro de esta tarde (19.00) contra la Cultural Leonesa, un partido que el técnico, Toni Otero, ha calificado como “importante pero no definitivo”, a pesar de que el equipo granate sigue penúltimo en la clasificación y ve cómo sus rivales directos van alejándose poco a poco cada semana; la permanencia, que marca el Algeciras, está ya a seis puntos.

Enfrente está una Cultural Leonesa que marcha octava (a solo dos puntos del play off) después de haber empatado sin goles contra el Racing de Ferrol en la última jornada. Por tanto, el encuentro no será definitivo –según Otero–, pero sí muy complicado, a priori. Sobre todo si se tiene en cuenta que el Pontevedra llega en cuadro a la cita, con hasta cinco bajas seguras: las del sancionado Churre (por acumulación de amarillas) y los lesionados Brais Abelenda, Ángel Bastos y Rufo, a los que el lunes se unió Valentín Jaichenko, que tuvo que ser ingresado en el hospital para operarse de una apendicitis, y también habría que sumar al desaparecido Guèye mientras siga teniendo ficha con el primer equipo. Además hay dos serias dudas: las de Yelko Pino y Borja Domínguez, que ya trabajaron con el grupo en las últimas sesiones, pero según dijo el entrenador, “al tran tran”.

Esta circunstancia abre la puerta a la titularidad al último fichaje, Javi Robles, que dejó muy buenas sensaciones en los 20 minutos que dispuso el pasado domingo contra el Celta B, y probablemente dará continuidad a su presencia en el once inicial al otro refuerzo invernal, Derik Osede, para cubrir la ausencia de Churre, así como a Álex Masogo en el centro del campo.

Primera Federación. 23ª Jornada 19.00h. Estadio:iPasarón CULTURAL LEONESA PONTEVEDRA Araújo Álex González Jesús Álvarez Saúl Javi Robles Kevin Presa Salvi Cacharrón Derik Jon Ander Percan Miguel Román Solís Charles Soto Trigueros Tarsi Masogo Cristian Pérez Alarcón Rubio Seoane Entrenador Toni Otero Entrenador Eduardo Docampo Banquillo Álvaro Cortés (p.s.), Luis Martínez, Yelko Pino, Martín Diz, Bakero, Víctor Casáis, Berni, Arnosi Banquillo Ballesté (p.s.), Joel López, Obolskiy, Néstor, Blesa, Fran Cruz, Muguruza, Antón (p.s.) Árbitro:iSánchez Sánchezi(comité de Extremadura)

Ante este escenario, Toni Otero confirmó el jueves que entrará en la convocatoria el delantero del filial Bernardo Rodríguez “Berni”, que según el técnico granate ha entrenado muy bien durante toda la semana, y también podría hacerlo el defensa Pablo Arnosi, pieza clave de un Pontevedra B que está luchando por el ascenso a Tercera Federación. La presencia del canterano Víctor Casáis se da por hecha.

A pesar de todo, el técnico se mostró optimista con respecto al tramo final de la temporada. “La plantilla está bien. Está con ánimos, concienciada de que esto lo vamos a sacar adelante y hacen un esfuerzo grande porque no es fácil que siga cayendo y a veces por razones en las que no tienes nada que ver”, reconocía Otero, en alusión a la apendicitis de Valen, que supone un sobresalto más en la planificación del equipo.

Con respecto al rival, el míster granate no se fía de que no esté “en su mejor momento, tengo mis dudas. Es un equipo que nos triplica el presupuesto, que tiene una ciudad detrás y unas entidades detrás importantes, no solo de la ciudad sino de otros países. La Cultural me parece un equipo superpotente. Nosotros en este momento estamos en un momento no tan bueno como ellos, necesitamos esa victoria y coger impulso”.