El Pontevedra, en cuadro ante la Cultural Leonesa

Todo en contra para el Pontevedra CF en su envite de este sábado en Pasarón contra la Cultural Leonesa (19.00 horas). La escuadra que entrena Toni Otero vuelve a quedarse casi sin opciones en las bandas, después de que el técnico vigués confirmase en la previa del partido la baja de Valentín Jaichenco, que durante la semana fue ingresado en el hospital por una apendicitis.

El canterano había sido protagonista del ataque granate en las últimas semanas, variando su posición natural de delantero con la de extremo e incluso lateral, donde ejerció labores defensivas ante el Real Madrid Castilla. De este modo, se une a la nutrida lista de bajas del Pontevedra para este partido, en el que no estarán Brais Abelenda, Ángel Bastos (tobillo) ni Rufo (sóleo) por lesión, además de Churre, que cumple sanción por acumulación de tarjetas, y Guèye, que sigue en paradero desconocido. A ellos se podrían sumar tanto Yelko Pino como Borja Domínguez, que son duda a pesar de que ya se ejercitaron con el equipo en las últimas sesiones.

Para paliar en la medida de lo posible esas bajas, Otero confirmó en la previa que subirá con el primer equipo el delantero del filial Bernardo Rodríguez “Berni”, que según el técnico granate ha entrenado muy bien durante toda la semana. Dependiendo de las necesidades del equipo, también podría ir convocado el defensa Pablo Arnosi, pieza clave del segundo equipo que ahora está luchando por el ascenso a Tercera Federación.

No obstante, pese al parte de guerra, el entrenador del Pontevedra aseguró que el equipo está convencido de ir a por todas ante la Cultural, que afronta su particular vía crucis con un punto en su haber de los últimos nueve jugados.

“La plantilla está bien. Está con ánimos, concienciada de que esto lo vamos a sacar adelante y hacen un esfuerzo grande porque no es fácil que siga cayendo y a veces por razones en las que no tienes nada que ver”, reconocía Otero, en alusión a la apendicitis de Jaichenco, que supone un sobresalto más en la planificación del equipo.

“Estamos tranquilos, concienciados de que este partido es importante pero no definitivo e intentando recuperar la sensación de ganar y de que el equipo esté tranquilo y vayan las cosas bien”, afirmó.

Con respecto al rival, una Cultural Leonesa que no ha podido pasar del 0-0 en las últimas dos jornadas, Toni Otero no quiso dar pistas acerca de si el Pontevedra tratará de plasmar un plan de juego distinto al de los partidos contra el Castilla o el Celta B, donde el protagonismo del encuentro recayó inicialmente en el bando rival.

“Eso de que no está en su mejor momento, tengo mis dudas. Es un equipo que nos triplica el presupuesto, que tiene una ciudad detrás y unas entidades detrás importantes, no solo de la ciudad sino de otros países. La Cultural me parece un equipo superpotente. Nosotros en este momento estamos en un momento no tan bueno como ellos, necesitamos esa victoria y coger impulso. En eso estamos, pero el rival tiene todo mi respeto”, valoró el entrenador del Pontevedra.