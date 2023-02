“Mi objetivo es estar disponible y lograr victorias”

Tras casi dos años fuera de los terrenos de juego por una grave lesión en el tendón de Aquiles, Derik Osede recaló en Pontevedra para reencontrarse como jugador de fútbol y volver a ser determinante en un equipo de alto nivel. Estuvo a prueba durante la pretemporada y, cuando alcanzó su mejor nivel físico, el club granate le abrió las puertas de la primera plantilla tras la marcha de Mario Ortiz al Algeciras. Cinco jornadas después, el central madrileño relata a FARO su experiencia tras debutar con la elástica granate.

–¿Cómo está siendo su particular inicio en las filas del Pontevedra?

–La verdad es que como ya llevo desde pretemporada entrenando con el equipo, estoy bastante adaptado ya. Me he sentido parte del equipo y estoy como en casa. Lo único malo es que no estamos consiguiendo los resultados que esperamos.

–Su incorporación al Pontevedra llegó en el mercado invernal. ¿Había un compromiso de que le harían ficha?

–Nosotros hablamos con el club, en este caso con el director deportivo. Hace dos años tuve una lesión importante y quería ver cómo me encontraba. Entonces, al final decidimos que la mejor opción era que siguiese entrenando con el equipo para coger forma y en cuanto estuviese bien, firmar.

–En esos meses en los que estuvo sin ficha, ¿no hubo opciones de que pudiese irse a otro equipo?

–Sí. Me contactaron bastantes clubes pero estaba a gusto con el Pontevedra y desde el primer momento siempre fue mi opción. Además, el mercado de invierno me ofrecieron la ficha como salió Mario Ortiz y ya estaba aclimatado al equipo y sabía a lo que jugaba, me sentía como uno más. Continuar era la opción más adecuada.

–Cuando llega hay ese cambio de entrenador. ¿Cómo lo vivió?

–La adaptación ha sido buena, porque Toni formaba parte del club y ya nos conocíamos todos personalmente. Dentro de lo que cabe, ha sido muy fácil de llevar. Conocer a un equipo y cambiar la idea puede ser muy complicado y para él, al ser parte del club, ha sido más fácil.

–Cuando llegó, se habló de que podía jugar de central, de mediocentro defensivo... Personalmente, ¿se encuentra más cómodo con dos centrales o en línea de tres?

–Creo que soy un jugador bastante polivalente, pero la posición en la que siempre he jugado ha sido la de central. Con dos centrales me encuentro bien, pero con tres también. Al final, el 4-4-2 es un sistema que se trabaja desde pequeño y lo conoces bien. Sí es cierto que los últimos partidos hemos jugado con tres centrales, pero estoy también cómodo en ese sistema.

–A nivel individual, ¿qué objetivos tiene?

–A largo plazo, no tengo ninguno. Mi objetivo ahora mismo es estar disponible para el partido de este sábado y conseguir la victoria. Y la semana siguiente será lo mismo, con el siguiente partido. En estos casi dos años fuera por inactividad, me he dado cuenta de que no me he encontrado cómodo poniéndome objetivos a largo plazo. Prefiero ir día a día y lo importante es jugar bien y ganar partidos que es lo que queremos todos.