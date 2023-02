Satisfecho por la victoria, el entrenador del Celta B reconoció tras el derbi contra el Pontevedra que “las dinámicas también influyen, ellos vienen a intentar defenderse y a que no estemos cómodos con la pelota. No fuimos todo lo profundos que nos habría gustado, pero tuvimos bastante control. Creo que el primer remate es el de Charles en el minuto 89 y no hay ninguno a puerta. Pero si no estuviésemos defendiendo como estamos defendiendo ahora probablemente se nos habrían ido puntos en un partido en el que fuimos mejores”.

En este sentido, Claudio Giráldez insistió en que “solo nos despistamos en una jugada, la que remata Charles, pero hemos disputado muy bien ese juego directo de ellos”. El técnico señaló, además, que “cada partido es un mundo, sabíamos que íbamos a tener que sufrir en algún momento, y nos tocó al final”.