Javi Robles: “Es un reto personal”

Con mucha ilusión y confianza en aportar su granito de arena para lograr la permanencia en Primera Federación comenzó Javi Robles su etapa en el Pontevedra CF. El futbolista, que jugará cedido en el conjunto granate hasta final de temporada, ya ha entrenado a las órdenes de Toni Otero y junto a sus compañeros y aseguró estar “disponible” para contar con sus primeros minutos este mismo domingo, en el derbi que enfrentará a Pontevedra y Celta B en Balaídos (17.00 horas).

Definido por su nuevo entrenador como “un mediocentro, que puede actuar como interior, que es corpulento y tiene buen juego de pies y balón parado”, Javi Robles añadió que “puedo desempeñar varias funciones en el centro del campo, me considero un jugador con recorrido, me gusta el buen trato de balón y soy un poco “box to box”: me gusta defender y puedo aportar en ataque”.

El futbolista empezó la temporada en el Fuenlabrada, donde estaba cedido por el Almería, pero no llegó a cuajar ni a hacerse con un sitio en el equipo. “Fui en verano con una idea y por lo que sea no conseguí continuidad, el equipo y el proyecto no fue como esperábamos todos”, explicó Robles, que añadió que “vengo aquí con toda la ilusión, para cambiar eso, para ser importante, para aportar en todo lo que pueda y conseguir el objetivo del club”.

Sobre su llegada al Pontevedra, el centrocampista se refirió al encuentro que disputó con el Fuenlabrada en Pasarón en la primera vuelta de competición como una de las cuestiones que le ayudaron a convencerle. “Vine a jugar aquí en la ida, me pareció un grandísimo estadio con gran afición y un gran equipo, porque creo que hicieron un buen partido ese día, y por eso me gustó; jugaron muy bien al fútbol y me agradó todo”, recuerda.

Robles se ha incorporado ya a los entrenamientos a las órdenes de Toni Otero y comentó que “la toma de contacto con los compañeros ha ido muy bien, creo que hay un vestuario muy sano a pesar de que la situación es complicada, creo que la gente está con ilusión y con ganas de sacarlo adelante”.

Para él, llegar a un equipo que está peleando por la permanencia “es un reto personal, me lo tomo así. Por lo que he visto y por el juego, creo que no nos merecemos estar en la posición que estamos. Es un reto intentar conseguir el objetivo del club y creo que todos estamos comprometidos para ello”.

Además, el centrocampista comentó que el Pontevedra no le resultaba para nada desconocido: “Es un club con mucha historia en España y también he venido aquí con la familia antes, la ciudad me gusta, no es nada nuevo para mí”.

“El de invierno no es un mercado en el que crea demasiado” El entrenador del Pontevedra, también director deportivo por el momento, hizo un pequeño balance de cómo resultó el mercado de invierno para el equipo. “Sigo manteniendo que confío en esta plantilla y en la gente que he subido. Para mí Víctor (Casáis) es un refuerzo, para mí Valen es un refuerzo. Al final no estamos hablando de que hemos traído a un jugador, sino que hemos subido a Víctor y a Valen, hemos traído a Javi y a Derik. Si vamos al mercado y aparece algo que realmente merezca la pena y mejore, adelante”, comentó Toni Otero, que señaló que “hemos tenido muchísimos ofrecimientos, de fuera, de aquí, de todos los lados, pero se trata de traer algo que aporte, porque si no es mejor lo que tenemos en casa. Tengamos paciencia. Había un par de cosas que se estaban tanteando que parecen interesantes y si salen, perfecto, si no, tranquilidad”. El técnico reconoció que la ventana de fichajes de invierno “no es un mercado en el que crea demasiado, pero siempre puede haber cambios. Lo lógico es que los futbolistas que llegan ahora estén sin jugar en sus equipos, es muy raro que un equipo de Primera Federación firme a un jugador que esté jugando todo; o lo compra, y creo que potencial para comprar hay poco, o es muy raro. El mercado de invierno para mí es un poco de incertidumbre, depende mucho del equipo, del entrenador, de muchas cosas”.

Luis Martínez recibe puntos de sutura tras un golpe

Susto en el entrenamiento de ayer del Pontevedra, que se alargó algo más de lo previsto al tener que trasladar a Luis Martínez al hospital tras recibir un golpe en la ceja que le obligó a recibir puntos de sutura. El entrenador, Toni Otero, confía en que se haya quedado en un susto y que el defensa pueda participar en el partido de este domingo contra el Celta B, para el que ya tiene numerosas bajas. También confía que esté disponible Churre, que evoluciona favorablemente.