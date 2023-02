Lupe Murillo: “Ojalá el equipo, la afición y todos vayamos de la mano”

En un extenso alegato, Murillo procedió a ofrecer, con varias exposiciones gráficas, varios de los números clave de su gestión. La máxima responsable granate determinó que el club había aumentado su valor un 7126% en los últimos nueve años, generando en ese proceso un 129% más de ingresos. También aseguró que el número de socios había aumentado desde los 1.400 hasta los 2.394, con una bajada en la media de edad de los socios (de 50 a 43 años) y un aumento del 11% (del 27% al 38%) en los socios menores de 30 años.

Con respecto al sector opositor que cuenta con presencia en el consejo de administración, la presidenta del Pontevedra aseguró que es un grupo con una “ausencia total de apostar en serio por el club” y recalcó que “es más fácil hablar y destruir que trabajar y construir”, en referencia a las varias demandas interpuestas a la gestión contable del club, así como al nombramiento de Lupe Murillo y Enrique Mariño como consejeros delegados y también al papel de Pescamar como empresa que aporta préstamos al Pontevedra CF.

Murillo aprovechó la ocasión para acusar al sector formado por empresas como Meañomar y Bateamar de “entorpecer, malmeter, no poner un duro y asfixiar la economía de la entidad”.

La máxima dirigente granate también se refirió a los problemas del césped de Pasarón, destacando que el Pontevedra es “el único club de Galicia” que paga el mantenimiento de sus instalaciones, con una inversión de 70.000 euros esta temporada y que, en su llegada a la presidencia en 2014, se emitió un informe a la Diputación y el Concello sobre las deficiencias del estadio y no hubo respuesta al respecto.

Finalmente, ante los cánticos críticos que se han ido sucediendo durante las últimas jornadas en Pasarón, la presidenta de la entidad pidió “respeto por la gestión y el trabajo del Consejo” y deseó que “ojalá el equipo y la afición vayamos de la mano”.

Caso Guèye

La desaparición unilateral del extremo senegalés Libasse Guèye, que abandonó Pontevedra en Navidades para regresar con su familia y optó por no volver a la disciplina del club para forzar su salida, fue otro de los temas destacados en la comparecencia de la presidenta.

“El tema Libasse ha sido muy comentado. Está todavía sin cerrar. Llega el momento de las vacaciones y se va a su casa. Hay rumores de que no quería volver porque jugaba poco y yo le escribo ese mismo día y le preguntó qué día y a qué hora vuelve. Y a mí me contesta día y hora”, aseguró Murillo, que confirmó que el club aguarda a pactar una salida para desbloquear la situación.

La dirigente granate no quiso mojarse sobre si un posible arrepentimiento del jugador podría abrirle de nuevo las puertas del club granate. “No le hemos dado baja a su ficha. Sigue teniendo contrato con nosotros y esperamos llegar a un acuerdo en los próximos días”, concluyó.

El club, en sintonía con la RFEF

Las últimas noticias sobre el futuro de la Primera Federación, con la posibilidad en el aire del regreso al antiguo formato de la Segunda B, no han alterado el planteamiento del Pontevedra sobre la competición en la que juega actualmente. La entidad granate, a través de su presidenta, aseguró que se adherirá a lo que la Federación determine.

“Todavía no tenemos confirmación oficial de absolutamente nada respecto a un posible fracaso de la categoría en la que estamos ahora, con una posible recomposición de la que no sabemos cuándo, ni por qué, ni cómo. Es cierto que se votó el sistema de competición que queríamos hace dos semanas y no sabemos el resultado de la votación. Quiero confirmar que el Pontevedra no ha mostrado discrepancias con la Federación. Este club se adapta a todo lo que nos pongan por delante”, afirmó Murillo, que desveló que el Pontevedra ejerció telemáticamente su voto sobre el futuro modelo económico de la categoría y se enteró por el resto de clubes de los contenidos de la reunión.

“Es cierto que los rendimientos que nos han llegado por la Copa son muy superiores a los que nos llegaron antiguamente, con lo cual no todo es tan malo como se estaba pintando. Quiero creer que de aquí al mes de mayo habrá un acuerdo seguro entre los clubes, la Federación y los distintos elementos que forman parte de estas negociaciones. El Pontevedra siempre estará en disposición de acatar cualquier nueva situación”, valoró.