Toni Otero abre la puerta a que el equipo se refuerce

Con el partido de este domingo en Pasarón (17.00 horas) ante uno de los equipos más entonados de la categoría, el Real Madrid Castilla, Toni Otero hizo balance en la previa del encuentro de su primera semana completa a los mandos del banquillo del Pontevedra.

“Creo que tenemos que trabajar nosotros, volver a recuperar sensaciones, confianza, hacer cosas que no se estaban haciendo y poco a poco ir dándole una identidad al equipo. No nos olvidemos que yo llevo cinco entrenamientos con el equipo. Es muy complicado en cinco entrenamientos cambiar muchas cosas. Sí que es cierto que tenemos que cambiar cosas pero pasa todo por la responsabilidad que tenemos nosotros en querer cambiarlas”, afirmó el preparador vigués, que se estrenará en casa ante un filial madridista enrachado en su regreso a la ribera del Lérez, con jugadores determinantes en la categoría como Sergio Arribas –máximo goleador del grupo con 9 tantos–, Vinícius Tobias o Carlos Dotor y un extraordinario balance de 14 partidos sin perder.

En ese sentido, Otero hizo referencia a la presencia de varios canteranos blancos en la convocatoria del derbi madrileño de Copa del Rey del pasado jueves entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid como un posible factor para que el filial varíe su planteamiento en Pasarón.

“Un partido complicado, contra un equipo con calidad, del que no sabemos a día de hoy realmente cómo va a venir, porque ayer ha habido jugadores con su primer equipo. Pero bueno, es un equipo potente, fuerte, que transiciona rápido, que tiene jugadores con mucho potencial y mucho futuro. Es un partido difícil”, comentó.

No obstante, Otero volvió a incidir en los aspectos que, a su juicio, el equipo debe mejorar para poder luchar por la permanencia en las jornadas que restan.

“Está claro que el equipo viene haciendo pocos goles, con lo cual para hacer goles hay que cambiar cosas. En la última jornada, en los últimos 20 minutos, en mi opinión, el equipo bajó los brazos. Hay que mejorar eso”, valoró.

Refuerzos

A menos de cuatro días para el cierre del mercado invernal, se ha difuminado la certeza de que el Pontevedra no sumase nuevas incorporaciones en esta ventana, después de que en su presentación, Toni Otero destacase que a su juicio, la plantilla no necesita modificaciones y que no se iba a echar jugadores para traer recambios.

“El club está valorando situaciones. Mi prioridad es ganar o sacar el resultado adelante el domingo. Es lo más importante para el equipo y yo estoy centrado en eso. Lo que pueda pasar después hasta el miércoles pues el club también decidirá. Yo sigo confiando en esta plantilla, creo que tenemos que dar un paso adelante y si al final el club se decide en hacer algo lo hará“, aseguró Otero.

En ese sentido, el Pontevedra solo ha paliado la baja de Mario Ortiz, traspasado al Algeciras, con la incorporación de Derik Osede. Sin noticias de Libasse Guèye, el partido ante el Castilla tampoco contará con el concurso de Borja Domínguez y Brais Abelenda, ambos con problemas físicos ya desde el partido ante la Balompédica Linense, ni Ángel Bastos, que todavía sigue de baja tras su lesión de tobillo a finales de noviembre.

Otra de las incógnitas del partido ante el Castilla será el estado del césped de Pasarón y cómo afectará a ambos equipos tras varias semanas de lluvias intensas y dos jornadas seguidas fuera de casa.

“La verdad, prefiero ni hablar de él. No hemos ni entrenado en él, no sabemos cómo está y no se puede ni siquiera pisar, porque hay unos tratamientos que no se pueden pisar. No creo que tenga que ser una excusa el campo. El campo tiene que ser para los dos y nos tendremos que adaptar a como esté”, concluyó el entrenador del Pontevedra.