Ya con sus jugadores internacionales en casa tras quedar eliminados sus equipos en el Mundial, el Cisne optó por las galerías de la calle Oliva para presentar ayer a sus dos nuevas incorporaciones en este mercado de invierno: el pivote rumano Calin Dedu, procedente del Dinamo de Bucarest, y el lateral Daniel Serrano, que llega a Pontevedra tras dos temporadas en el Balonmano Torrelavega. Tanto Dedu como Serrano recalan en el conjunto cisneísta en calidad de cedidos, para subsanar los problemas de rotación que el equipo ha sufrido durante toda la primera vuelta por culpa de las lesiones.

La inclusión de Serrano, internacional con la selección española en categorías inferiores y Dedu, habitual del combinado nacional rumano, pretende, por otra parte, ahondar en el modelo del Cisne de apostar por talento joven para tratar de lograr el ansiado objetivo de la permanencia.

“Son dos jugadores que creemos que nos van a ayudar. Están aquí con un doble objetivo. Por un lado, que ellos, que son muy jóvenes, sigan formándose y evolucionando como jugadores, pero sobre todo, con ese segundo objetivo que es que nos ayuden, que sean piezas importantes dentro de la dinámica y la estructura del equipo y que nos permitan conseguir los objetivos colectivos que tenemos”, explicó Javier Márquez.

Hijo de un exteucrista

“Es un jugador que encaja como anillo al dedo en lo que es nuestro estilo de juego, nuestra filosofía de juventud y conoce a muchos de nuestros jugadores, porque ha sido campeón de Europa con Carlos Álvarez y ha estado en concentraciones de la selección española con jugadores nuestros”, explicó el presidente de la entidad, Santi Picallo, con respecto a Serrano.

En el caso de Dedu, su vínculo con la ciudad de Pontevedra se retrotrae al año 2005, con su padre, Alexandru Dedu, vistiendo los colores del Teucro durante medio curso. “Para mí, venir aquí está siendo una gran experiencia. Hablé con mi padre antes de venir para preguntarle cómo es la ciudad, la liga y el equipo. Me dijo que es duro, pero estoy motivado y me gustan los desafíos. Me siento genial aquí, es una gran ciudad, la gente y la comida son espectaculares y todo está bien. El equipo y el cuerpo técnico me recibió con los brazos abiertos y me apoya desde el principio”, explicó en inglés el pivote rumano.

Además de la presentación de las nuevas caras del primer equipo, el Cisne llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con la Asociación Galerías Oliva, que a su vez apoyará a los equipos de base del cuadro pontevedrés.

El objetivo, según Picallo, es “apoyar a una asociación de importancia y solera en Pontevedra”, además de reflejar “el interés que tienen por refrendar nuestras categorías base”. Desde el colectivo de comerciantes de las galerías, se mostraron muy agradecidos por poder colaborar con el club pontevedrés, “donde los equipos base son fundamentales”, al mismo tiempo que se busca “incentivar y darle un realce” a las propias galerías.