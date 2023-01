“La marcha de Antonio fue un momento duro”

Una de las constantes en la irregular temporada del Pontevedra ha sido el desempeño ofrecido sobre el césped por su capitán, Álex González. Después de un inicio de 2023 más que complicado para los intereses granates, con cambio de entrenador incluido, el extremo cántabro habla con FARO sobre la situación que atraviesa el equipo tras sumar su tercera derrota consecutiva en liga, ya con Toni Otero a los mandos de la formación.

–El equipo viene de una semana bastante agitada. ¿Ha quedado esa sensación en un segundo plano a la hora de preparar el próximo partido?

–Como tú dices, venimos de una semana complicada, tanto con el resultado del fin de semana como con el transcurso de la misma. Esta semana es también dura porque todavía tenemos el resultado en mente pero sí que es cierto que tenemos una semana de trabajo más estable para poder preparar el partido con garantías para el domingo.

–¿Cómo sentó en el vestuario la marcha de Antonio?

–Lo vivimos con un poco de responsabilidad. En cierto punto, tienes esa responsabilidad de que esa decisión viene en parte porque tú no has obtenido los resultados que querías obtener. Sí que tenemos ahí ese cierto sentimiento de culpa y es algo que en el mundo del fútbol ocurre habitualmente. Son momentos duros y complicados porque hay una persona que pierde su trabajo y es la constatación de que no te salen las cosas. Es un cúmulo de sensaciones fastidiadas, que hacen que estés un poco mal. Antonio intentó por todos los medios que saliese adelante y no lo conseguimos. Ahora estamos también a muerte con el entrenador que tenemos y esperamos conseguir ese cambio de dinámica que nos lleve de nuevo a la senda de la victoria.

–El Real Madrid B es uno de los equipos más en forma de la competición y ya en la primera vuelta les planteó problemas serios.

–En la ida fue un partido que se decidió en los minutos finales. Se hizo un partido muy trabajado. Creo que todos los rivales en esta categoría son complicados. Sí que es cierto que vienen en muy buena dinámica, pero las rachas están para romperlas. Nosotros queremos empezar a sumar y es un partido que afrontamos con ganas e ilusión y tenemos de nuestro lado los precedentes de que es un equipo que se nos ha dado bien.

–Además del Castilla, se avecinan varios partidos durísimos contra equipos como el Celta B, la Cultural o el Racing de Ferrol.

–En esta categoría, todos los equipos son duros. Y las segundas vueltas suelen ser más duras que las primeras, porque los equipos tienen más necesidades y todos se juegan algo. No nos centramos en mirar el calendario, sino en el rival más cercano que tenemos por delante.