El nuevo técnico del Pontevedra comenzó su análisis tras la derrota de ayer ante la Balompédica Linense señalando que “el 3-0 es un resultado duro. Hicimos una buena primera parte, y salimos bien en la segunda, pero un desajuste nos hace encajar el primer gol, y desde ahí bajamos los brazos. Yo soy el responsable de eso porque el equipo ha bajado los brazos. Esto ha de cambiar en las próximas semanas”.

Toni Otero habló claro al término del encuentro en terreno gaditano: “Ha faltado actitud. Ha faltado actitud. No ha faltado nada más, ni profundidad, ni juego, solo actitud, ganar duelos, ser un equipo intenso, ser un equipo agresivo, hacer faltas, lo que hizo la Balompédica, esa es la realidad. Yo soy el máximo responsable de la derrota. Soy el que tiene que cambiar eso y hoy (por ayer) les he dicho a los jugadores ahí dentro, en el vestuario, lo que pienso de ellos. Lógicamente no lo voy a decir aquí. Yo soy el único culpable de haber perdido el encuentro, nada más”.

El entrenador del Pontevedra añadió que “no nos sorprendió la Balona. Sabíamos dónde nos podía hacer daño. Repito, tú puedes preparar las cosas, pero luego no estás ahí adentro para ejecutar las acciones. Quiero que los jugadores entiendan que los responsables somos los que mandamos, o sea yo. Nos hemos dicho las cosas a la cara en el vestuario”.

El debutante en el banquillo granate prosiguió señalando que “venimos de una situación bastante mala y teníamos poco tiempo para preparar el partido, pero eso no es excusa. Hay que levantar la cabeza, el ánimo, la actitud. Ya lo dije y lo mantengo, creo en esta plantilla, porque es competitiva cuando está bien y cuando quiere para competir en esta categoría”.

Toni Otero añadió que “es cierto que hemos controlado bien el partido e hicimos dos cambios por obligación, ahí nos rompimos un poco. La presión a sus dos medios centros nos ayudaba, pero ese cambio nos obliga a cambiar cosas. Era una situación, el 1-0, que teníamos que controlar, y no lo hicimos. La Balona es un equipo muy intenso, muy buen equipo, corren bien a los espacios, pero no fuimos capaces de interpretar su juego, sobre todo en la última media hora. Ellos han sabido interpretar mejor ese tramo final del encuentro”.

“Todos somos necesarios, Charles es necesario dentro y fuera del campo. Fuera del vestuario es el primero en hacer de todo. Se ha peleado con los centrales, ha hecho un buen encuentro, con actitud”, concluyó.