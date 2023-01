Toni Otero releva a Antonio Fernández

Las dos últimas derrotas consecutivas ante rivales directos han sido claves a la hora de que el Pontevedra tomase la decisión de cesar a Antonio Fernández, algo que sucedió a golpe de miércoles, a apenas cuatro días para la disputa de un nuevo encuentro clave por la salvación:la visita a la Balompédica Linense de este domingo (12.00 horas).

Los jugadores se ejercitaron ayer en A Xunqueira a las órdenes del hasta ahora segundo entrenador de Antonio, Sergio Moreira, y el preparador físico, Dani Vilas, así como el entrenador de porteros, Moncho Martínez. Antes de la sesión, el ya exentrenador acudió a Pasarón para despedirse de los futbolistas y del cuerpo técnico. Su despedida fue la única certeza de la que dispuso la plantilla en la jornada de ayer, marcada por una inestabilidad que en pocas horas se comprobará cómo ha sentado al equipo.

A nivel puramente físico, los jugadores se entrenaron con normalidad, excepto en el caso de Brais Abelenda, que en varios ejercicios trabajó al margen del grupo. El resto llevó a cabo una sesión a ritmo normal, con cierto énfasis en las finalizaciones de cara a portería.

El silencio que rodea al club abre la puerta a las especulaciones sobre si Toni Otero será el técnico para lo que queda de temporada o si, por el contrario, su continuidad dependerá de los próximos resultados.

La confirmación oficial de la separación de caminos entre Antonio Fernández y el Pontevedra CF ha hecho del entrenador procedente del San Roque de Lepe sea el noveno técnico granate en los nueve años desde que Lupe Murillo asumió la presidencia de la entidad de Pasarón.

Es la segunda ocasión en ese lapso de tiempo que el cese del entrenador se produce al término de la primera vuelta. Ocurrió también en la temporada 2017-2018, cuando Luismi Areda sustituyó a Luisito en el ecuador del curso futbolístico. De igual modo que este año, el equipo estaba en puestos de descenso, con un balance de 19 puntos en 19 partidos.

En el caso de Fernández, este deja la disciplina del club granate tras una primera vuelta de 18 puntos –cuatro victorias, seis empates y nueve derrotas– en 19 jornadas de liga, en la que el equipo ha finalizado en decimoséptima posición, además de alcanzar la tercera ronda de Copa del Rey, al eliminar por el camino a Manresa y Tenerife antes de caer con el Mallorca.

Soto, baja ante el Linense por cinco amarillas

El Pontevedra contará este sábado con la baja de uno de los indiscutibles de su once inicial: el central David Soto, que no podrá estar ante la Balompédica Linense por cumplir ciclo de sanción tras recibir cinco tarjetas amarillas. La inactividad del defensor ourensano se suma así a la baja prolongada del lateral Ángel Bastos, además de la del extremo Libasse Guèye, el cual se encuentra todavía en paradero desconocido tras marcharse a Senegal unos días por Navidad. Sin Soto en el once, el Pontevedra tiene varias opciones para sustituirlo. Es el caso de Luis Martínez o de la única incorporación granate en el mercado invernal hasta el momento, el excanterano madridista Derik Osede, que ya debutó como titular en la zaga del conjunto lerezano el pasado fin de semana en la derrota del equipo ante el Unionistas de Salamanca por 0-1.