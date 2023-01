Álex Masogo: “Todos los partidos van a ser finales”

Las históricas eliminatorias coperas del Pontevedra ante el Tenerife y el Mallorca no solo fueron una sorpresa por la resiliencia de los granates ante equipos de mayor categoría. También sirvieron para mostrar al público de Pasarón las potencialidades del centrocampista Álex Masogo (Madrid, 2001), que destacó en el torneo del K.O. tras solo haber gozado de 19 minutos de juego hasta el partido de segunda ronda de Copa.

–¿Cómo valora su adaptación al equipo en esta primera vuelta?

–Bastante bien. El vestuario me ha ayudado bastante y es verdad que es complicado llegar y adaptarse a las circunstancias, sin pretemporada, después de lo que pasó en el DUX. Pero bueno, al final, creo que ha estado bien.

–Tenía contrato con el equipo madrileño –DUX Internacional de Madrid– para esta temporada. ¿Cómo vivió esos últimos días con la no inscripción del equipo en Primera Federación?

–A mí me habían comunicado que querían que siguiese. No sabíamos muy bien exactamente lo que pasaba, había una incertidumbre con la inscripción de una semana sí, otra semana no. Hasta que el día 27 [de agosto] nos comunicaron que era prácticamente imposible.

–Y de ahí al Pontevedra.

–Mi representante me llamó superrápido con la opción de venir y la verdad es que yo quería jugar aquí también.

–Tener esa actuación en Copa después de tantas jornadas sin minutos habrá sido un chute de confianza.

–Sí. Ha sido bastante reconfortante, porque es complicado salir después de tanto tiempo sin jugar. Nunca sabes cómo va a salir, pero gracias a dios salió bien y ahora toca seguir.

–La marcha de Mario Ortiz al Algeciras, en teoría, abre un hueco para que reciba más continuidad en cuanto a minutos. ¿Qué le ha trasladado Antonio en este sentido?

–No he hablado con nadie. Mi intención es seguir trabajando igual. No sé si en la planificación entra traer a algún jugador más o algo así.

–Pero el partido contra el Mallorca le habrá servido para reivindicarse.

–Sí. Lo único que podemos hacer nosotros como jugadores es que cuando nos toque nuestra oportunidad salir al campo y darlo todo. La planificación depende de otras personas.

–Volviendo a la liga y al partido contra el Badajoz, ¿siente el vestuario que ha sido una oportunidad perdida para salir del descenso?

–Es verdad que el equipo perdió una oportunidad importante, sobre todo por cómo venía la afición, que estaban muy ilusionados con nosotros y duele especialmente por eso. Es que el otro día tuvimos diez ocasiones para darle la vuelta al partido y cómo estaba el terreno de juego es como echar una moneda al aire. El Badajoz tuvo ese punto de fortuna pero quedan 20 partidos y hay que darle la vuelta a esto cuanto antes.

–Hablando de la segunda vuelta, ¿cuáles son sus objetivos para el tramo final de la competición?

–Evidentemente, el objetivo que todos tenemos es salvar la categoría cuanto antes, pero a nivel individual no tengo ningún objetivo especial. Los partidos a posteriori son los que nos van a marcar nuestros objetivos de aquí a un par de meses.

–Las próximas dos jornadas se antojan claves para seguir luchando. ¿Hay presión por sumar?

–El ambiente del vestuario es bastante positivo e internamente sabemos la importancia del próximo partido, como todos de cara al final. Todos van a ser “finales”, no por ser el último, sino por la importancia que tienen.