Con la motivación por hacer historia

“Un partido para hacer historia”. Así definió Antonio Fernández el enfrentamiento de esta tarde entre el Pontevedra y el Mallorca, de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El conjunto granate tiene la oportunidad de repetir la gesta de meterse en octavos de final que logró hace más de 50 años, en la temporada 71-72, cuando superó las tres primeras rondas del torneo del KO antes de caer, en octavos, contra el Celta de Vigo.

Nada fácil lo tendrá el conjunto lerezano, pues enfrente estará todo un Mallorca de Primera División dispuesto a seguir adelante en la competición, pero a los pontevedreses nada les impide soñar. Incluso presentándose en el encuentro con varias bajas importantes. Aunque el club no ha querido facilitar la convocatoria para el choque, Antonio tendrá hasta seis bajas: Mario Ortiz, que es también baja federativa tras fichar por el Algeciras; Libasse Gueye, que aún no se ha incorporado a los entrenamientos tras las vacaciones de Navidad y no se ha aclarado su futuro; Yelko Pino por sanción y los lesionados Alberto Rubio y Ángel Bastos, y previsiblemente tampoco estará Borja Domínguez por precaución.

“Es un partido, primero, para poder hacer historia. Para disfrutar otra noche de Copa del Rey, que son mágicas, pero sin perder la perspectiva de que el sábado tenemos un partido muy importante de liga, que es la competición que ahora mismo más nos apura y más nos preocupa. A partir de ahí, el miércoles sacaremos el mejor equipo posible para competirle al Mallorca y tener nuestras posibilidades de poder pasar de ronda”, señaló el técnico granate. En este sentido, insistió en que “lo único que pido es que no nos lastre. Que no perdamos efectivos y que jugar la Copa del Rey no nos haga mucho daño a nivel deportivo”.

El míster confía en la fuerza de Pasarón: “Creo que los tenemos controlados, pero la diferencia entre un equipo de Primera Federación y uno de Primera División existe, los ritmos y las calidades son diferentes, pero nosotros con nuestras armas vamos a intentar pelear; la Copa es en nuestra casa, no en Mallorca, la ayuda de nuestro público, como pasó contra el Tenerife, nos puede llevar en volandas y hacer que creamos en que podemos pasar la eliminatoria”.