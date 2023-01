Semana intensa en el Pontevedra con la vuelta a los entrenamientos tras el parón de Navidad y la preparación para afrontar dos partidos en cuatro días: el de Copa del Rey de mañana, miércoles, contra el Tenerife, y el de liga del sábado contra el Badajoz (ambos en Pasarón a las 19.00 horas). El equipo trabaja desde el jueves pasado con la enfermería bastante cargada, algo que Antonio Fernández no quiso reconocer que le preocupa, pero que puede ser un hándicap en el principal objetivo del conjunto granate, la competición doméstica.

Así, el técnico no podrá contar con hasta seis futbolistas para el torneo del KO, con graves problemas de efectivos sobre todo en la medular que no ha desvelado cómo solucionará: Yelko Pino por sanción, al haber sido expulsado en la anterior eliminatoria; Libasse Gueye, que no se ha incorporado a los entrenamientos y no se ha aclarado su futuro, y Mario Ortiz, Alberto Rubio y Ángel Bastos por lesión. Previsiblemente tampoco estará Borja Domínguez que, aunque “ya casi está al cien por cien” y se ha incorporado a la dinámica del grupo, “va un poco más retrasado” y Antonio no quiere forzarlo por precaución, por lo que sí que podría llegar al encuentro del sábado.

La buena noticia es que Seoane ya está trabajando al mismo ritmo que sus compañeros e incluso podría jugar mañana contra el Tenerife si fuera necesario, tal y como apuntó el técnico. Además, aunque seguirá de baja, Ángel Bastos está en “un proceso muy avanzado de recuperación, ya trota y va la cosa muy bien”.