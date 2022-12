Vuelta a los entrenamientos con la mente puesta en la Copa del Rey

Con un mes de competición más que intenso por delante, el Pontevedra afrontó ayer, en el campo de Xeve, su regreso a los entrenamientos, después de varios días de descanso tras la victoria copera obtenida ante el Tenerife el 21 de diciembre.

Los de Antonio Fernández, que jugarán el 4 de enero la eliminatoria de dieciseisavos de final de Copa ante el Mallorca, disputarán el tramo final de la primera vuelta contra los dos rivales directos que les quedan: Badajoz (el sábado 7 en Pasarón) y Unionistas de Salamanca (sábado 14), ambos contendientes por la salvación junto a los granates.

Una colección de equipos competitivos que pondrán las cosas muy difíciles a un Pontevedra que sigue aquejado por las lesiones y problemas físicos en varias posiciones clave del once. Los granates no pudieron contar sobre el césped con Alberto Rubio, con problemas en una mano, Ángel Bastos, baja desde inicios de mes por un esguince de tobillo y Mario Ortiz, que salió sustituido por dolores en el partido ante el Tenerife. A esas ausencias se sumó la del extremo senegalés Libasse Guèye, goleador por partida doble en el partido contra el Tenerife, del cual no trascendieron las causas por las que no se ejercitó.

Quienes sí participaron en los entrenamientos fueron Miguel Román, Borja Domínguez y Diego Seoane, que siguen recuperándose de los problemas físicos sufridos en las últimas jornadas y formarán parte del grupo en cuestión de días.

Rival rodado

El Mallorca, oponente copero del Pontevedra, llegará a Pasarón con un partido a sus espaldas, en su visita al Getafe de hoy. Un encuentro que para el cuadro bermellón servirá como piedra de toque antes de centrarse en la eliminatoria de Copa.

No obstante, todo parece indicar que la idea de Javier Aguirre es dar minutos a jugadores con menos presencia en Primera División, lo que llevaría al césped de Pasarón a jugadores como los porteros Greif o Leo Román en sustitución del titular Rajkovic, y otros nombres sin protagonismo en liga como Tino Kadewere, Matija Nastasic, Abdón Prats o Clément Grenier.

El conjunto bermellón, sin embargo, también arrastra, igual que el Pontevedra, bajas en zonas clave, como la defensa, con Josep Gayá y Martin Valjent aquejados de problemas musculares y Pablo Maffeo en la fase final de su recuperación, tras sufrir una fractura –sin desplazamiento– de tres vértebras en un partido contra el Espanyol.

Los baleares llegarán a Pasarón sin haber cedido un solo gol en las dos eliminatorias de Copa del Rey disputadas hasta el momento, con victoria por 0-6 en la primera ronda ante el Autol de la Regional Preferente riojana y el triunfo por la mínima (0-1) contra el Real Unión de Irún.