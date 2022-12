Ha llegado el día, el plato fuerte de la jornada deportiva se sirve en el Municipal de Espiñedo donde la lotería se adelantó casi un mes, porque el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, en la ciudad deportiva de Las Rozas, en Madrid, quiso que “el Gordo”, tocase en O Carballiño. El Atlético de Madrid pisa hoy el tapete del Club Deportivo Arenteiro.

Más de un mes ha pasado desde que aquella bola quiso que el premio de los verdes por eliminar ya en la primera ronda a un Primera División, la UD. Almería, fuese el Atlético de Madrid. Más de un mes y no pocos cambios. En lo deportivo, los verdes estaban líderes del grupo e invíctos en Liga. De aquello poco cambió, solo un desliz ante la Sociedad Deportiva Compostela que no impide que lleguen al parón navideño como líderes del grupo.

Lo que sí ha cambiado ha sido el cuerpo técnico, era Fran Justo el que celebraba el sorteo, viéndolo junto a su equipo en el Apartahotel Arenteiro, pero ya no está. El técnico firmó por el CD Lugo y en su lugar llegó Javi Rey, directo desde el Centro de Deportes Barco, con tres días para conocer a su nuevo equipo, tomó las riendas en el primer partido ante el colista, el Burgos Promesas. Hace apenas cuatro semanas, Burgos, Ourense CF, Langreo, Zamora y...Atlético de Madrid. Ese ha sido el recorrido de un técnico que no puede evitar esbozar una sonrisa al saber que en unas horas estará chocando la mano del Cholo Simeone llevando la batuta de un conjunto que no niega, era fan desde la grada. Y lo hacen con la ilusión de amenazar a uno de los grandes.

La competición, tan apasionante y tan crucial en la historia del Atlético, ha retomado el protagonismo, porque la obsesiva persecución de la Liga de Campeones deberá esperar al menos hasta el año que viene, porque la pugna por la Liga es tan ajena como lo indican sus 13 puntos de desventaja con el liderato del Barcelona y porque la necesita. Es un alivio.