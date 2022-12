El entrenador del Pontevedra CF, Antonio Fernández, no ocultaba su decepción ante el resultado obtenido contra el Rayo Majadahonda, en un empate que sigue sin dejar en una buena situación a los granates.

“La verdad es que el partido no fue muy bueno. Nos pusimos por delante en el marcador y después no supimos mantener la renta. El equipo lo hizo todo para poder ganar y al final el resultado no es el que buscábamos”, valoró el técnico del cuadro de Pasarón, que destacó como punto de inflexión el cambio de Seoane por Oier Calvillo en el descanso por problemas musculares.

“Hay que poner a Oier, que normalmente no juega de lateral pero no teníamos otro en este momento. Ese cambio a lo mejor no salió todo lo bien que yo me imaginaba, pero el equipo lo intentó, le puso corazón, le puso ganas y sí que faltó algo de fútbol”, detalló Fernández.

Sin embargo, el preparador granate incidió en la calidad mostrada en la primera parte por el equipo.

“El equipo estuvo bien en el primer tiempo, apenas concedía opciones al rival y teníamos el control del juego. Tuvimos tres o cuatro acercamientos buenos por la parte de Rubio. Lo que sí no supimos leer fue la línea adelantada que tuvieron ellos en la primera parte”, valoró, haciendo referencia a los cambios de orientación como principal arma para romper ese efecto.

En la segunda parte, el guion, a su parecer, cambió. “Se replegaron un poquito más, nos dieron el control. Tuvimos algún acercamiento que otro y al final conseguimos ese gol y tuvimos bastantes acercamientos que no materializamos”, aseguró.

No obstante, el peor trago del partido fue el gol encajado, que hacía que el Pontevedra eludiese su cuarta victoria del curso. “Metieron ese gol que fue doloroso porque queríamos ganar. La opción era ganar y ponernos en esas posiciones más o menos cómodas de la parte baja”, afirmó el entrenador, que destacó que el equipo “tuvo corazón y tuvo garra pero le faltó tranquilidad”.

En ese sentido, Fernández también hizo referencia al golpe emocional que supone esta racha de dos derrotas y un empate en la última semana.

“El equipo anímicamente no va a estar contento. Yo les transmití que estén tranquilos, que el esfuerzo y las ganas de ganar que tuvieron hoy se merecía el premio que al final no hemos conseguido. Hay que estar tranquilos sabiendo que las circunstancias no son las idóneas, de estar en esas posiciones y salir de ellas. Nos costó tener más tranquilidad”, afirmó.