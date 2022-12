El futuro del Complejo Deportivo Rías do Sur y el deporte de agua en Pontevedra tendrá un nuevo punto de inflexión el próximo lunes, con la reunión prevista a tres bandas entre la Fundación Rías do Sur, el Concello de Pontevedra y los clubes deportivos –Galaico Sincro y Club Natación Galaico– usuarios de las instalaciones, que siguen a la busca de alternativas viables después del anuncio de cierre de los propietarios a finales de año, al no poder hacer frente a los costes de funcionamiento del centro deportivo.

Una decisión que llega tras un largo periplo judicial propiciado por el cierre unilateral llevado a cabo por la empresa Sidecu Supera en abril. La reapertura del complejo, suspendida durante meses por la sequía que impedía llenar las piscinas, encontró un nuevo escollo con los gastos de mantenimiento, “inasumibles” para la Fundación.