Fernández: “El resultado para nosotros es injusto”

La derrota del Pontevedra en su visita al Córdoba, con un gol de Diarra en los últimos minutos del choque, no alteró la percepción del técnico granate, Antonio Fernández, con respecto a la actuación de sus jugadores, pese a ceder en un partido que disputaron en superioridad numérica durante 80 minutos.

“Yo creo que el partido ha estado equilibrado. En el once contra once, hemos estado asentados, cogiéndole el ritmo al partido. Se queda el Córdoba con uno menos y parece que las cosas van a ser más fáciles. Hemos hecho todo lo posible por puntuar aquí y la única manera que tenía el Córdoba de llevarse algo era a balón parado y así fue. Hay que analizar esa jugada que se produjo, pero creo que hemos generado, que hemos creado, hemos tenido el control del partido en casi todo momento y nos vamos de vacío. Es el balance que puedo hacer”, destacó tras el partido el preparador ourensano, que no dudó en alabar la actuación del portero rival, Carlos Marín, gran culpable de que ninguna de las ocasiones del Pontevedra, algunas en línea de gol, llegasen a subir al electrónico.

“Estábamos esperando nuestro momento y el portero del Córdoba ha hecho tres paradas fuera de lo normal que les han dado a la postre tres puntos, con el gol. El resultado para nosotros es injusto. Creo que como mínimo merecíamos haber empatado y nos vamos de vacío”, valoró Fernández.

Enfermería llena

Mientras que en el ámbito técnico, el partido fue de ida y vuelta, con oportunidades para ambos conjuntos, el juego del líder se caracterizó por su violencia en varias acciones, la primera de ellas meritoria de expulsión con la salvaje entrada a destiempo de Gudelj a Miguel Román, que tuvo que retirarse con evidentes signos de dolor quince minutos después. Otra víctima de las patadas del cuadro local fue Seoane, obligado a terminar el partido cojeando con el equipo sin cambios.

Quien también finalizó el encuentro con evidentes signos de dolor y cojera fue el portero, Pablo Cacharrón, tras un choque fortuito con Luis Martínez. Tres jugadores fundamentales que son duda para el domingo ante el Rayo Majadahonda, junto a los ya inactivos Ángel Bastos y Álex González, que no viajaron a Córdoba.