El Pontevedra, a defender su fortín

Todo un clásico en Pasarón. El Pontevedra recibe esta tarde al Racing de Ferrol con el único objetivo de seguir invicto como local y, de paso, prolongar el buen momento que atraviesa actualmente, probablemente el mejor de la temporada, después de haber conseguido su primera victoria a domicilio a costa del Ceuta. Los granates buscan un nuevo resultado positivo para empezar a tener opciones de salir pronto de la zona de descenso.

“Ganar fuera en Ceuta era muy importante, no solo por el hecho de ganar, sino por sumar de 3, era lo que ansiábamos, sobre todo fuera de casa. Ahora viene un partido con unas connotaciones totalmente diferentes, en nuestra casa, y queremos seguir dándole continuidad a las últimas semanas, en las que de los últimos 12 puntos en disputa, el equipo ha sumado 7, creo que es una cifra muy buena”, explicó el técnico pontevedrés.

Antonio Fernández recordó que “el Racing es un equipo hecho no solo para jugar el play off, sino para pelear por el primer puesto, para ser campeón. Ellos tendrán sus necesidades, de los últimos 12 puntos han sumado solo 1, nosotros en ese aspecto estamos mejor, pero no a nivel de clasificación, ellos lo han hecho mejor al principio y tienen margen de error, pero no para ser primeros”.

PRIMERA RFEF. 14ª Jornada 17.00h. Estadio: Pasarón RACING DE FERROL PONTEVEDRA Araújo Álex González Bernal Ferrone Carlos Vicente Castro Brais Abelenda Churre Fran Gazzaniga Borja Domínguez Héber Cacharrón Charles Miguel Román Manu Justo Jon García Soto Álex López Seoane Rubio Brais Entrenador Ángel Fernández Entrenador Cristóbal Parralo Banquillo Álvaro Cortés (p.s.), Luis Martínez, Mario Ortiz, Yelko Pino, Martín Diz, Gueye, Bakero, Rufo Banquillo Diego Rivas (p.s.), Bourdal, Luis Chacón, Del Pozo, Enol, Jorge Padilla, Pep Caballé, Jaume Jardi, Joselu Árbitro:iPérez Peraza(comité de Canarias)

En este sentido, el míster granate comentó que su rival de esta tarde “es un equipo muy solvente que ha tenido una serie de bajas que están lastrando ese once que habían encontrado al principio y las variantes, por lo que sea, no han dado en la tecla para conseguir victorias consecutivas como sí consiguió al principio. Pero va a ser un rival que nos va a plantear muchísimas dificultades, tenemos que estar a nuestro mejor nivel para poder competir y sacar un resultado positivo en Pasarón”.

Antonio Fernández considera que “hay dos escenarios que se pueden producir: un equipo que venga a especular algo y a transicionarnos o un equipo que haga un partido alocado, en el sentido de que rompa el bloque, defienda con 5 y deje a jugadores descolgados para que cuando nos roben, contragolpearnos y ser ahí letal. Lo que hemos estudiado, no es un equipo que haga muchos ataques posicionales, sino que llega muy rápido al área, cuando llegan los balones a la banda, centran con celeridad y con muy buena calidad y los jugadores de área y los de segunda línea, como Álex López o Nieto, pueden hacer daño”.