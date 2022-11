“Es pronto para decir que Ceuta es una final, pero es un partido muy importante”

Después del empate sin goles contra el Fuenlabrada en un partido en el que dispuso de numerosas ocasiones pero no acertó, el Pontevedra puede sacar como lectura positiva que ha vuelto a echar el cerrojo en su portería, dejándola a 0 después de siete partidos seguidos encajando. Mucha parte de la culpa la tiene Pablo Cacharrón, que recuperó la titularidad bajo palos frente al San Fernando. El portero granate analiza las últimas semanas de competición y también el próximo compromiso: la visita al colista, un Ceuta ante el que quieren conseguir la primera victoria a domicilio en liga de esta temporada.

–¿Qué sensaciones está teniendo en estos tres partidos de liga seguidos que ha disputado como titular?

–Después de la lesión, que igual me hubiera gustado estar un par de semanas antes, pero me costó recuperarme al 100 por cien físicamente; decidimos esperar un poco más para estar al cien por cien. El primer partido que pude jugar salió bien y ahora me encuentro muy bien física y mentalmente, solo faltan unas cuantas victorias más.

–¿Fue la lesión más dura de lo que parece, sobre todo a nivel mental?

–Sí, pero más que por el tiempo de recuperación, sobre todo por el momento en el que me tuve que operar. Fue una pena no haberme operado a finales de la temporada pasada. Pero ahora ya pasó, ya estoy al cien por cien y es lo que importa.

–Después de seis partidos encajando, siete si se cuenta el de Copa, el Pontevedra dejó por fin la portería a cero. No se ganó, pero es un paso importante, ¿no?

–Individualmente, el partido del sábado para mí fue bastante cómodo, no tuve excesivo trabajo y el equipo estuvo muy bien y muy sólido, incluso poco exigido por el Fuenlabrada. Es importante lógicamente, un equipo que está abajo tiene que empezar por la A: mantener la portería a cero. Es la forma de conseguir más puntos.

–¿Cómo está el vestuario en este sentido?

–De momento, tranquilos, aunque lógicamente sabemos en qué situación estamos. El otro día sí que creo que merecimos al menos un gol y llevarnos los tres puntos, por lo que se vio en el campo. Al final la liga te coloca donde te mereces estar. Por ahora van 12 partidos, tenemos que estar tranquilos, porque creo que las sensaciones cada semana y cada partido son un poquito mejores y lo que nos falta es transformarlo en dos victorias seguidas o en una victoria fuera de casa. Este fin de semana tenemos la oportunidad contra un equipo que también está abajo y le cuesta un montón ganar e incluso sumar. Las buenas sensaciones que estamos teniendo, transformarlas en puntos, porque es lo que te va a dar tranquilidad y poder estar un poco más desahogado en la tabla.

–¿Cómo afrontan este partido?

–Es muy pronto para decir que es una final y que hay que ganar sí o sí, pero es un partido muy importante y nos lo tenemos que tomar así, como un partido superimportante para nosotros. Primero para reafirmar esas buenas sensaciones que estamos teniendo en cuanto al juego y después para sumar la primera victoria fuera de casa, que ya va siendo hora y nos hace falta.

–¿Esto les presiona?

–Presión ninguna. Esto es fútbol y ganas, pierdes o empatas. Lo más importante creo que son las sensaciones que tienes en el día a día y que te ayuden a dar un buen rendimiento el domingo. Tenemos la presión lógica y normal de estar en un club como el Pontevedra, en una categoría como Primera Federación y siendo conscientes de que estamos abajo y tenemos que salir de ahí.