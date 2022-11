El Pontevedra se encomienda a Pasarón

Un equipo hecho para pelear por el ascenso y con una plantilla de alto nivel, pero que no está carburando como se esperaba. Ese es el Fuenlabrada que visita esta tarde a un Pontevedra dispuesto a seguir haciéndose fuerte en Pasarón para salir cuanto antes de la zona de descenso en la que se ha instalado (19.00 horas). Con la única baja de Oier Calvillo por un problema en un hombro y con la recuperación del capitán, Álex González, el once que presentará Antonio Fernández es toda una incógnita, ya que anunció que buscará un perfil más ofensivo del que mostró en el último compromiso liguero, en casa del Real Madrid Castilla (1-0).

“El equipo de Valdebebas estaba diseñado para no encajar, no sufrir y tener el partido vivo hasta el final y que en algún acercamiento que tuviésemos, viésemos portería y crearles problemas, y después una vez que ellos se abriesen, contragolpearlos y hacerles más daño. No salió el planteamiento, aunque estuvimos cerca de sumar. En casa tenemos que ser un equipo que exponga mucho más, mucho más alegre con el balón, que someta al rival, pero con las precauciones suficientes para mantener nuestra portería a cero”, comentó el entrenador granate.

PRIMERA RFEF. 12 Jornada 19.00h. Estadio: Pasarón PONTEVEDRA FUENLABRADA Álex González Martín Diz Cubero Fer Ruiz Juanma Churre Brais Diego García Pol Yelko Pino Cristóbal Cacharrón Charles Enzo Zidane Miguel Román Diame Soto Sotillos Bastos Rubio Christian Fernández Barbosa Entrenador Ángel Fernández Entrenador Mere Banquillo Álvaro Cortés (p.s.), Luis Martínez, Borja Domínguez, Araújo, Bakero, Rufo, Valen Banquillo Dani Hernández (p.s.), Iribas, Aleix Coch, Aguirre, Iban Salvador, Javi Robles, Álex Alegría Árbitro:iPozueta Rodríguez(comité de Cantabria)

Antonio apuntó que “el equipo está trabajando muy bien”, sobre todo después de haber pasado de ronda en la Copa del Rey ganando a domicilio al Manresa (1-3). Ahora toca medirse al segundo peor visitante del grupo 1. “Vamos a enfrentarnos a un rival cuyos números fuera de casa a lo mejor no son los mejores, pero sí que es un rival de entidad, hecho para estar en la parte alta de la clasificación, y nosotros tenemos que seguir en la misma línea en casa: ser un equipo protagonista, que intenta sacar los partidos adelante y consigue puntos en casa”, señaló el míster.

En este sentido, apuntó que “tenemos que ser ese equipo que llegue con asiduidad al área contraria, que someta al rival, pero que también sepa defender su área con fuerza porque el Fuenlabrada tiene muy buen balón parado y puede ser determinante en ese aspecto”, así como en su juego directo, porque “intenta llegar con pocos pases al área contraria, y también tiene un buen juego combinativo”.

El entrenador del Pontevedra recalcó que “todos los equipos que llevan mala racha fuera de casa, incluidos nosotros, en algún momento van a ganar fuera de casa. Hay que saber que la categoría es muy complicada, que normalmente a domicilio a todos nos cuesta sacar resultados positivos y no tenemos que pensar en la racha que lleva el Fuenlabrada. Es un equipo que acaba de descender de Segunda División, un equipo que por presupuesto y nombres está hecho para estar en la zona alta y nosotros lo que tenemos que pensar es que queremos dejar los tres puntos en Pasarón, que nos den la oportunidad de estar en esa zona intermedia, más o menos cómoda, para seguir trabajando”.