Remontada para evitar la sorpresa (1-3)

El Pontevedra superó la primera eliminatoria de la Copa del Rey en el campo del Manresa con un marcador favorable de 1-3. El conjunto local, de la Segunda RFEF, se avanzó en el marcador en la primera acción del encuentro cuando Marc Martínez lanzó un balón a Noah después del saque inicial, tras una indecisión entre Churre y el portero Álvaro Cortés que provocó el gol en propia puerta del central gallego. Un tanto que, a los 6,7 segundos de partido, es el más rápido en la historia del fútbol español desde que se tienen registros.

Con el marcador en contra, el Pontevedra se estiró inmediatamente y en seguida dominó la zona ancha del terreno de juego. Así, tras varias llegadas, al filo de la media hora y en apenas cuatro minutos, los gallegos dieron la vuelta al marcador con goles de Brais Abelenda en el 29 y Yelko Pino en el 33. En el segundo tiempo, el Manresa buscó la igualada pero le costó mucho generar peligro y al final en una acción aislada, Brais Abelenda sentenció con una vaselina. En el 77 de partido, el local Javi López desaprovechó una pena máxima que bien podía haber dado emoción a la recta final del partido e iniciar un conato de remontada, pero el poste evitó esa posibilidad.

Ni el más optimista de la afición local podía pensar en un inicio de partido mejor. Marc Martínez, una vez efectuado el saque desde el centro del campo mandó el balón hacia su compañero Noah pero una indecisión con su portero, el central gallego Churre marcó en propia portería. Era el 1 a 0 cuando apenas se había cumplido el primer minuto de juego. Fue un espejismo para el Manresa, que vió a lo largo del encuentro como el Pontevedra se mostraba superior en el juego, pero sobre todo en la efectividad en el área, imponiendo su superior categoría per un global de 1 a 3 en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

Con el 1 a 0, el Manresa se mostró con reservas ante un Pontevedra que hilvanaba un juego vistoso en el centro del campo, creando superioridades por las bandas. En el minuto 9, Rufo remató fuera un buen centro de Oier Calvillo. Lo que no hizo en la primera media hora, lo materializó en cuatro minutos. En el 29´, libre de marca, Brais Abelenda marcó con un testarazo un centro por la banda derecha a un centro de Oier Calvillo.

El empate subía al marcador. En el minuto 33, en una acción parecida pero en la banda izquierda, fue Yelko Pino quien también de cabeza dió la vuelta al marcador (1-2). Con el electrónico a favor, el Pontevedra intentó ralentizar el juego ante un Manresa que no tenía otra voluntad que atacar la portería de Álvaro Cortés. La mejor opción de los manresanos fue un lanzamiento de falta directa en el minuto 42 que fue directamente fuera de portería.

En la reanudación, el Manresa, cambió el sistema y de un 5-3-2 pasó a un 4-3-3. Su juego era más incisivo pero sin crear peligro. En cambio, el Pontevedra aprovechó una acción aislada para sentenciar. Fue de nuevo Brais Abelenda quien marcó, en base a un error de la defensa, con una larga vaselina sin que el portero Óscar Pulido pudiera evitar la sentencia.

El 1-3 dejó tocado de muerte a los locales aunque no se dieron por vencidos. En el 77´, unas manos de Churre dentro del área fueron castigadas con penalti, que Javi López no aprovechó. La pena máxima fue lanzada al palo derecho de la portería de Álvaro Cortés. Este error dejó sin emoción los últimos minutos de la confrontación y ya nada interesante sucedió. La recta final del partido, sin embargo, no terminó de forma tranquila para el Pontevedra, al caer lesionados al terreno de juego tanto Luis Martínez como Oier Calvillo.