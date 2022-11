Ganas y humildad, la receta de Antonio

El Pontevedra viajó a Cataluña para afrontar este domingo (12.00 horas) su eliminatoria de primera ronda de Copa del Rey ante un rival con ganas de dar la sorpresa: el CE Manresa, un histórico del fútbol catalán con más de cien años de historia que está siendo una de las revelaciones del Grupo III de Segunda Federación y que quiere convertir su estadio en una caldera para la cita copera.

Sin embargo, para el entrenador del cuadro de Pasarón, Antonio Fernández, disputar el torneo del K.O. es una gran oportunidad de desprenderse de malas sensaciones y reemprender una dinámica positiva, a modo de un atípico ensayo liguero, en lugar de jugar entre semana como suele ser habitual en la Copa.

“Vamos a jugar contra un equipo de inferior categoría, con lo que eso supone, la ambición de ellos por pasar en casa no puede ser un obstáculo para que nosotros superemos la eliminatoria, tenemos que igualar esa intensidad con la que van a salir. El Pontevedra tiene que tener las mismas ganas o más y demostrar que a la Copa nosotros le damos un valor importante”, destacó el preparador ourensano en la previa al partido, donde confirmó la baja del capitán granate, Álex González, por precaución para no forzar su lesión. Por parte del Manresa, no estarán disponibles el defensa Moha ni el atacante Biel Rodríguez, además de los lesionados de larga duración Uri Pérez y Castanyer.

COPA DEL REY. Primera Ronda 12.00h. Estadio:Estadi del Congost CE MANRESA PONTEVEDRA Sanmartí Oier Calvillo Priego Seoane Marc Martínez Miguel Román Álvaro Cortés Pulido Iglesias Soto Charles Javi López Brais Abelenda Pascual Churre Pelegrín Mario Ortiz Putxi Bastos Rubio Noah Salva Entrenador Ferran Costa Entrenador Antonio Fernández Banquillo Hurtado (p.s.), Sureda, Pau Darbra, Cuello, Benítez, Álex Sánchez, Álex Iglesias, Acedo, Casanova Banquillo Nikolov (p.s.), Luis Martínez, Borja Domínguez, Araújo, Bakero, Yelko Pino, Libasse Guèye, Rufo, Martín Diz, Valen Árbitro:iFernández Buergoi(comité de Asturias) COPA DEL REY. Primera Ronda 12.00h. Estadio:Estadi del Congost CE MANRESA PONTEVEDRA Sanmartí Oier Calvillo Priego Seoane Marc Martínez Miguel Román Álvaro Cortés Pulido Iglesias Soto Charles Javi López Brais Abelenda Pascual Churre Pelegrín Mario Ortiz Putxi Bastos Rubio Noah Salva Entrenador Ferran Costa Entrenador Antonio Fernández Banquillo Hurtado (p.s.), Sureda, Pau Darbra, Cuello, Benítez, Álex Sánchez, Álex Iglesias, Acedo, Casanova Banquillo Nikolov (p.s.), Luis Martínez, Borja Domínguez, Araújo, Bakero, Yelko Pino, Libasse Guèye, Rufo, Martín Diz, Valen Árbitro:iFernández Buergoi(comité de Asturias) COPA DEL REY. Primera Ronda 12.00h. Estadio:Estadi del Congost CE MANRESA PONTEVEDRA Sanmartí Oier Calvillo Priego Seoane Marc Martínez Miguel Román Álvaro Cortés Pulido Iglesias Soto Charles Javi López Brais Abelenda Pascual Churre Pelegrín Mario Ortiz Putxi Bastos Rubio Noah Salva Entrenador Ferran Costa Entrenador Antonio Fernández Banquillo Hurtado (p.s.), Sureda, Pau Darbra, Cuello, Benítez, Álex Sánchez, Álex Iglesias, Acedo, Casanova Banquillo Nikolov (p.s.), Luis Martínez, Borja Domínguez, Araújo, Bakero, Yelko Pino, Libasse Guèye, Rufo, Martín Diz, Valen Árbitro:iFernández Buergoi(comité de Asturias)

Humildad

En esa línea de seguir avanzando en la segunda competición más importante de la temporada, en el cuerpo técnico del Pontevedra no tienen dudas de que todo pasa por ser un equipo que no subestime al rival en ningún momento, una mentalidad necesaria como receta para mantenerse vivos en la Copa y trasladar esa inercia favorable a la disputa del campeonato liguero, que hace parón este fin de semana.

“Para mí, una de las frases importantes de la eliminatoria es que tenemos que ser humildes e ir allí y ponernos el mono de trabajo, porque no por ser un equipo de superior categoría tenemos garantizado el pase. Si pensamos eso, vamos a venir con malas noticias. Si vamos de equipo humilde, trabajador, que le da valor a la copa y quiere hacer las cosas bien, seguramente tengamos muchas posibilidades de traer algo positivo y el pase de eliminatoria, que es lo que buscamos”, aseguró Fernández.