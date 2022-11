Luis Martínez: “Esperamos la mejor versión del rival, pero nosotros también vamos a darla”

Llegó in extremis para apuntalar la zaga granate y, pese a la expulsión en el tramo final, su partido contra el Real Madrid Castilla lo sitúa como una nueva referencia en una defensa que hasta ahora monopolizaban David Soto y Churre. Luis Martínez (Arnedo, 1993) repasa para FARO sus primeros meses defendiendo la elástica granate, días después de su segunda titularidad en lo que va de curso.

–¿Cómo está siendo su adaptación a Pontevedra en estos primeros meses de liga?

–Bien. Estoy superfeliz. Muy contento tanto con el club como los compañeros, la dirección deportiva y la ciudad. A nivel colectivo, queremos darle la vuelta a la situación, dar un pasito al frente y sumar de tres en tres. Aunque esta semana tengamos Copa, queremos pasar de ronda e intentar aportar el máximo rendimiento al servicio del colectivo.

–¿El partido de Copa es un fin de semana más o lo ven como una oportunidad de revertir esa dinámica negativa y pensar en positivo?

–Es una semana para dar un paso adelante, como decía antes. Intentar pasar de ronda es algo que nos puede dar ese plus de motivación. Es una competición muy bonita y si pasamos nos podríamos enfrentar en el futuro a grandes equipos. Al final, vivimos por y para esto. Vestimos un escudo muy importante y no podemos afrontar un partido sin dar el do de pecho.

–En el plano individual, ¿cómo se está desarrollando su temporada? Estaba por detrás de Soto y Churre pero la actuación contra el Real Madrid Castilla le habrá dado mucha confianza.

–Sí. Al final, cuando me firma Toni [Otero] vengo con la disposición de ayudar al equipo y es verdad que me considero una persona muy ambiciosa que quiere jugarlo todo. Intento dejarme la vida en cada entrenamiento y que todos puedan ver mi mejor versión. Ojalá pueda seguir ayudando y tener esa continuidad que, por la lesión y ahora la expulsión, no la voy a poder tener. Me fui con la espinita clavada de Madrid porque tanto a nivel individual como colectivo lo estábamos haciendo muy bien.

–Hablando de la lesión, ¿qué tal ha sido la recuperación en ese sentido? En el último partido en Pasarón salió vendado y hubo un momento en el que estaba tendido en césped y se dolía mucho en la zona.

–Recibí un golpe ahí y había que apurar para que el equipo consiguiera los tres puntos. Había que rascar segundos fuese donde fuese[risas]. Pero nada, las molestias están olvidadísimas y simplemente sigo buscando mi mejor tono físico. Al ser una persona tan alta y grande cuesta un poco más, pero trabajo por y para ello. Tuve mala suerte, porque no me suelo lesionar casi nunca y al debutar contra el Linares me lesioné y me fastidió un montón, la verdad. Me perdí dos semanas y ya estoy recuperadísimo, al 100%.

–El domingo les espera el Manresa. ¿Qué expectativas tienen del rival?

–Por lo que pudimos analizar con el cuerpo técnico, va a ser un equipo con un extra de motivación porque es la Copa y somos un rival de categoría superior. A partir de ahí, nos esperamos su mejor versión pero nosotros también vamos a darla. Juegan en un campo de hierba artificial y van a estar muy intensos, pero si nosotros ponemos la misma intensidad o más, deberíamos poder llevarnos el partido por muy complicado que sea jugar allí.