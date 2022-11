Martín Diz: “Si me meten en el campo, voy a dar el máximo para seguir demostrando”

La exhibición ofensiva del Pontevedra en los primeros veinte minutos de partido ante el San Fernando tuvo a Martín Diz (Vilagarcía, 2000) como uno de sus máximos exponentes. El jugador granate aprovechó su primera titularidad del curso para dar una asistencia de gol a Charles y levantar a Pasarón con su segundo tanto de la temporada. Una actuación determinante que, como explica a FARO, espera poder repetir en las próximas jornadas.

–El del domingo ha tenido que ser mínimo “top-3” de partidos suyos con la camiseta granate.

–Sí, la verdad es que fue tremendo. Sobre todo, por la repercusión en el resultado. Nunca había tenido una actuación así, tan destacada.

–Con dos goles en 83 minutos, su efectividad es prácticamente máxima. ¿Cómo es su mentalidad a la hora de salir al campo para afrontar esos compases del juego? ¿Piensa en la colocación, en salir activo...?

–Era algo en lo que me decían que tenía que mejorar, en cualidades como la velocidad, el uno para uno. Todo eso es innato. Aunque también se trabaja, es cuestión de cada uno. Pero sí que aspectos como el posicionamiento en el campo, el defender, entender el desplazamiento del juego... eran facetas que tenía pendientes.

–¿Cómo se ha encontrado más cómodo: saliendo de titular o entrando en la segunda parte, ya con la defensa rival un poco más cansada?

–Yo creo que más cómo titular. Por la confianza que te da salir de cara, pero sobre todo porque no recuerdo entrar a ningún partido ya solucionado. Siempre me tocaba entrar a partidos muy abiertos en los que, a lo mejor, íbamos ganando 1-0 o 2-1 y me tocaba más defender que otra cosa. No me considero un jugador que destaque por eso, si lo tengo que hacer lo hago, pero sí que tuve más margen como titular. El salir de suplente, aunque tú no hayas hecho nada, sales más cansado al campo, porque el resto de jugadores está rodado y por mucho que calientes fuera, nunca es lo mismo, porque no tocas el balón.

–Después de estos dos partidos, ¿se permite pensar en objetivos y cifras en el ámbito individual?

–Cifras como tal no, yo me siento bien con esta racha y con cumplir lo que pide el míster: que encare, que desborde, que rompa los espacios y sea vertical. Ayudar al equipo y si puede ser con goles, perfecto.

–De no ir convocado al inicio de la temporada ha pasado a ser titular en diez jornadas. ¿Es una progresión únicamente individual o es una muestra del valor que tiene el trabajo diario?

–Al principio veía normal que no jugara porque yo mismo creo que en pretemporada no demostré que tenía nivel para el equipo. Y bueno, yo creo que en el trabajo del día a día lo estoy haciendo mejor y el míster confió en mí contra el Celta B. Tuve la suerte de esa oportunidad de gol y eso lo cambió todo. Ponerme titular el domingo sabiendo lo que nos jugábamos fue la demostración de que Antonio confía en el trabajo diario.

–¿Qué espera el equipo del Real Madrid Castilla?

–Al fin y al cabo, es un filial. Esperamos que físicamente estén perfectos y que vayan a ponernos las cosas muy complicadas, porque llegan en un buen momento de forma.

–Sabiendo ya que el CE Manresa es el rival de Copa del Rey, tiene que ser un partido que debe estar marcado a fuego para los jugadores que buscan minutos.

–Claro. Al final la Copa se presta mucho para eso, para que los futbolistas que estaban jugando menos ganen confianza. En mi caso, el haber jugado en Liga no cambia nada. Si me meten, yo voy a dar el máximo para seguir demostrando y seguir ganando rodaje, que me hace falta también.