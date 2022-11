Fernández: “Somos un equipo que sin balón es solidario y trabajador”

El triunfo ante el San Fernando ha supuesto un punto de inflexión en la temporada del Pontevedra hasta el momento, donde la mala imagen dada en algunas salidas (León, Linares...) ha dado paso a un equipo con motivación y que se ha mostrado capaz de ofrecer una versión diferente a la de otras jornadas, con un cambio en el juego lo suficientemente característico como para hacer dudar a los rivales en sus análisis a partir de ahora.

“Podemos ganar, empatar o perder, pero lo que sí es ese equipo que vi hoy es un equipo reconocible que ha sabido variar el esquema que teníamos planteado desde un principio pero que no nos olvidamos de él. Ya somos un equipo con dos caras, una cara de un equipo que puede ser muy bueno con balón y un equipo que sin balón es solidario, trabajador y no va a dar ningún partido por perdido en ningún momento”, explicó Antonio Fernández, técnico granate, con respecto a la faceta más vertical, coral y contragolpeadora mostrada ante el San Fernando, en lugar del juego más centrado en la posesión y el pase corto que había caracterizado al Pontevedra hasta ahora.

En ese aspecto, el entrenador del cuadro de Pasarón incidió en actuaciones individuales que, a la postre, fueron fundamentales para el triunfo. “Hemos visto la irrupción de Martín, Rubio creo que ha estado muy bien, en buscar ese uno contra uno contra su par y ser mejor. Martín lo ha buscado en el gol. Creo que Charles ha hecho un trabajo de desgaste grandísimo, ha aguantado muchos balones de cara y Brais, Borja y Miguel nos han dado esa garantía para cambiar balones al lado contrario y ser un equipo que hizo daño en una banda que no es donde está predominando el balón”, explicó.

Martín Diz: “Necesitábamos y merecíamos la victoria”

La exhibición ofensiva del Pontevedra en los primeros veinte minutos del partido ante el San Fernando la protagonizó el canterano Martín Diz, que aprovechó la titularidad como el que más para asistir a Charles y marcar otro tanto, el segundo en solo 83 minutos de juego. “Hay que variar para que vayan saliendo las cosas. Como lo hice yo, lo podría haber hecho otro cualquiera. Me tocó a mí, me dieron la oportunidad y la aproveché y muy contento por poder ayudar al equipo”, destacó Diz de su actuación y de la de los granates. “Creo que era una victoria que necesitábamos y que merecíamos”, comentó el canterano.

Cacharrón: “Una pena el gol, pero estoy muy contento”

El portero lucense, que fue sin lugar a dudas el jugador del partido, no podía ocultar su alegría al cuajar uno de sus mejores partidos con la elástica granate, con un debut soñado tras varios meses de lesión. “Álvaro [Cortés] estaba a un nivel muy alto. El partido que hace aquí contra el Celta B es buenísimo. No le pregunté tampoco el motivo al míster, pero Álvaro estaba a muy buen nivel. Yo he tenido bastante trabajo y eso ayuda a estar caliente los 90 minutos y que te lleguen tanto tan seguido ayuda a estar activo todo el partido y al final poder resolver bien casi todas las acciones. Una pena ese gol y la verdad es que estoy muy contento”, comentó el guardameta tras el partido.