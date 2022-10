Llegó la segunda victoria en casa para el Pontevedra y el proyecto de Antonio Fernández puede respirar más tranquilo, después de seis jornadas sin ganar. Una sensación que el propio técnico transmitió en sus palabras tras el partido.

“Hoy tocaba ganar por encima de todo. El equipo ha estado muy solidario en todas sus líneas. Ha defendido y atacado por momentos muy bien. Nos pusimos 2-0 cambiando un poco el registro de lo que habíamos hecho”, comentó Fernández en sus primeras impresiones tras el triunfo.

El técnico granate también hizo referencia a los momentos más duros que vivió el Pontevedra durante el partido, con el dominio visitante en la segunda parte. “Pienso que había un rival enfrente que es un buen equipo, un equipo para estar arriba, con buenos jugadores y que nos apretó e hizo que no estuviéramos cómodos en la segunda parte. Consiguieron que no conectásemos ese juego interior que tenemos y no encontráramos a Brais Abelenda con esa facilidad con la que lo encontramos a veces”, señaló, recalcando además el acierto que supuso en defensa la línea de cinco, con un jugador menos y Luis Martínez en sustitución de Bastos.

Fernández también apeló al gran hacer de Pablo Cacharrón bajo palos a la hora de que los granates retuviesen la victoria. “Nos encontramos a un Cacharrón inspiradísimo que nos dio tres puntos. Excepto el córner, que creo que la toca pero no la puede desviar, pero la que tiene a bocajarro, de centro lateral, no solo la rechaza sino que la para. Es la línea a seguir”, destacó.

Con respecto a algunas variaciones del once tipo, principalmente con las incorporaciones a la titularidad de Cacharrón y Diz, el entrenador del Pontevedra indicó que la receta para intentar sumar es “dar paso a otros jugadores”.

“Siempre dije que yo, a mis jugadores, a nivel de entrenamiento, son ellos los que me van a dar ese feedback para poder emplearlos un domingo. Tanto Martín como Cacharrón como Borja que también ha hecho un gran partido, y sin desmerecer a ninguno de los otros compañeros que han estado todos inconmensurables. Al quedarnos con uno menos, lo fácil hubiese sido que nos empatasen, pero el equipo ha defendido con uñas y dientes y ha conseguido una victoria creo que muy merecida”, argumentó Fernández al término de los 90 minutos.