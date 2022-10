Lupe Murillo: “Los dos últimos años arrojan un pequeño déficit”

El estreno de la nueva página web del Pontevedra CF y el 81º aniversario del club han servido de ocasión para que la presidenta de la entidad, Lupe Murillo, rompiera su silencio meses después de la consecución del ascenso a Primera Federación y del inicio de la competición liguera, en una entrevista publicada este jueves en el recién reformado portal oficial del equipo.

La conversación, moderada por el periodista Xabier Fortes, trató temas de interés para los aficionados como la gestión realizada en sus ocho años al frente, los objetivos que se plantea la cúpula directiva en los próximos años o el vacío en las gradas de Pasarón, entre otras cuestiones.

“El planteamiento que aconseja la realidad de la ciudad, del club y del deporte en general es que tenemos que mantener la categoría sin renunciar a nada”, afirmó Murillo con respecto a la temporada futbolística ya en curso. Con respecto al plan para el club a largo plazo, la presidenta granate aseguró que “tiene que ser de futuro y de estabilidad a largo plazo, sin límites pero con los pies en el suelo”.

La entrevista también trató temas como el estado de las cuentas del club, más de 500 días después de la última junta de accionistas ordinaria celebrada por el Pontevedra. “Las cuentas tras la pandemia, evidentemente, rompen el ciclo de superávit que trae este Consejo de Administración desde que llegamos en el año de la quiebra económica en 2014. Los números de la temporada pasada y la anterior, la de sin público por la pandemia, arrojan un pequeño déficit”, explicó Murillo, que subrayó que dichos números “serán justificados en la próxima Asamblea delante de nuestros accionistas”.

Al ser preguntada por la falta de público en Pasarón, la presidenta granate valoró “que hay mucho que hacer en ese aspecto y no valen las excusas”, aunque también hizo referencia a la última jornada de la pasada temporada como ejemplo de que “cuando el Pontevedra necesita de la ciudad, la ciudad responde”.

En la entrevista, Murillo también respondió acerca del silencio general adoptado desde pocos días después del ascenso en casa ante el Salamanca. “A veces, una tiene que dejar pasar la euforia para poder ver las cosas de forma más pausada. Aprendí en el ascenso anterior que la gente identifica como artífices del éxito a los jugadores y a los técnicos, por lo que fueron ellos los que hablaron cuando terminó la temporada, era su momento. Yo soy accesible, escucho a socios, aficionados, empleados, padres y periodistas que quieran hablar conmigo. Me debo a ellos y no dejé de atender a nadie que me lo pidió”, apostilló.

Finalmente, la dirigente del cuadro lerezano no quiso poner un horizonte claro en la duración de su mandato como presidenta del Pontevedra, cargo que asumió en el verano de 2014 y en el que fue ratificada hasta 2026 con la reelección lograda en abril del año pasado. “Hasta que entienda que toca estar, mientras sea necesario”, aseguró.