El entrenador del Pontevedra, Antonio Fernández Rivadulla, reconoció durante la rueda de prensa no estar contento con el desarrollo del partido, pero sí quiso destacar el orgullo de sus jugadores y la comunión con la afición en el tramo final del partido para poder sacar el empate ante el Celta B.

“Como entrenador, tengo que dar un refuerzo positivo al equipo. Un partido que tenemos perdido por un error propio en salida de balón. Al final, el equipo ha demostrado algo que es muy importante, que es casta,querer hasta el final y no bajar los brazos y hemos conseguido empatar el partido. Si quedase más tiempo, podríamos estar hablando de dar la vuelta al marcador”, aseguró el técnico granate.

Fernández subrayó también las capacidades del rival tras el empate. “Es un rival muy fuerte, con jugadores de un nivel tanto técnico como físico muy bueno y nos han hecho un planteamiento distinto al que habíamos previsto. Nos hemos atascado un poco en la salida de balón y nuestro plan no ha salido. Volvimos a la opción B y el equipo se ha sentido un poco más cómodo”, recalca.

El preparador ourensano recalcó el rol jugado por la afición, a la que ya se refirió en la previa como el jugador número 12. “Seguimos invictos en Pasarón. Quiero agradecer mucho a la afición porque nos ha echado un cable muy importante en los últimos 30 minutos de partido. Como decía en la previa, han rugido, nos han llevado en volandas para empatar el partido y lo hemos conseguido. Creo que todo lo que sea puntuar es positivo, ansiábamos otro tipo de resultado pero es un buen punto”.

En referencia a uno de los momentos de más incógnita, cuando se produjo el cambio de Alberto Rubio con solo veinte minutos desde su entrada al partido, el entrenador del Pontevedra se mostró tajante al explicar la decisión.

“A mí me pagan por tomar decisiones y cuando yo tomo la decisión de sacar a Rubio en el descanso es porque creo que nos va a aportar algo diferente a lo que teníamos en el campo. Cuando veo que ese jugador no tiene el día, o lo dejas en el campo y sigue con esa desconfianza, o das un golpe en la mesa y desdoblar el campo. Oier salió muy enchufado y a lo mejor el error es mío por no haberle puesto antes”, explicó.

El técnico granate quiso destacar el rol de Martín Diz, autor del gol. “Estoy muy contento por su participación. No tuvo minutos hasta hoy. Hemos decidido darle esos minutos y ha tenido la suerte de poder devolverlos con un gol”.