El entrenador del Cisne, Javier Márquez, afirmó este martes que su equipo llega al parón de la liga Asobal por los compromisos internacionales de las selecciones en una situación que “todos” hubieran firmado cuando arrancó el campeonato. “A pesar de todos las dificultades que hemos tenido, con muchas lesiones, hemos sido capaces de ser competitivos en todos los partidos, tanto en los que hemos ganado como en los que no. Eso es, sin duda, lo más importante. Por ello, todos hubiéramos firmado este inicio”, comentó el técnico ciudadrealeño.

Tras su histórico triunfo en la pista del Cuenca (28-30), el Cisne es octavo en la clasificación con seis puntos, cuatro más que los dos equipos que ocupan los puestos de descenso a División de Honor Plata: Guadalajara y Puente Genil.

“Ganar en una pista tan complicada como la de Cuenca siempre es un refuerzo moral, pero el grupo antes de ese partido ya estaba convencido de que estamos en el camino correcto para conseguir ese ansiado objetivo de la salvación”, indicó.

El entrenador del equipo gallego, no obstante, pide “tranquilidad” porque la liga no ha hecho más que empezar y todavía van a tener que “sufrir mucho” para mantenerse en la máxima categoría. “Esto va a ser muy difícil y muy duro”, advirtió Márquez, quien no esconde su “sorpresa” por el gran rendimiento que están ofreciendo sus jóvenes jugadores, algunos todavía en edad juvenil.

“Necesitan adquirir más regularidad, pero están trabajando muy bien y eso se está viendo en los partidos”, subrayó el preparador cisneísta.